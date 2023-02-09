Работал на ФСБ. Задержан сотрудник Укрзализныци, корректировавший ракетные удары РФ по Киеву 9 февраля, 11:06 Сотрудника Укрзализныци задержали в Чернигове (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала сотрудника Укрзализныци, который работал на ФСБ и корректировал ракетные удары РФ по Киеву.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержанным оказался действующий чиновник Регионального филиала Юго-Западная железная дорога, он начала работать на российские спецслужбы уже после полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года.

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В случае захвата региона оккупанты обещали ему лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.

Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ РФ. Россиянина интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Задержанный также пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве. Оккупанты планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре.

Предателя задержали в Чернигове. Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с перепиской с представителем российской спецслужбы.

Российскому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.