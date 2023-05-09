На передовой в Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента
В Донецкой области погиб Алексей Титаренко (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)
В Донецкой области, защищая Украину от российских оккупантов, погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в своем Facebook.
Титаренко занимал должность главного консультанта Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.
О гибели военного сообщили и в Институте философии имени Г. С. Сковороды НАНУ, где работает его жена.
Там уточили, что Титаренко погиб 7 мая.
Обстоятельства его гибели не уточняются.