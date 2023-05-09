На передовой в Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента

9 мая, 15:24
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В Донецкой области погиб Алексей Титаренко (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

В Донецкой области погиб Алексей Титаренко (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

В Донецкой области, защищая Украину от российских оккупантов, погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в своем Facebook.

Титаренко занимал должность главного консультанта Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

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О гибели военного сообщили и в Институте философии имени Г. С. Сковороды НАНУ, где работает его жена.

Там уточили, что Титаренко погиб 7 мая.

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Обстоятельства его гибели не уточняются.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Смерть Офис президента Украины Война России против Украины

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