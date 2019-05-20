Сотрудник одного из предприятий ЧАЭС пытался вывезти из зоны отчуждения рыбу и металлолом — полиция 20 мая, 16:57 131 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Документов, указывающих на происхождение рыбы и металлолома, у водителя не оказалось Нацполиция

В понедельник, 20 мая, правоохранители задержали на КПП Дитятки автомобиль ЗАЗ, следовавший из Чернобыльской зоны отчуждения.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области, в его багажнике был оборудован тайник, в котором обнаружили металлические трубы, а также четыре пакета с выловленной рыбой.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Никаких документов, указывающих на их происхождение, у водителя не оказалось. При этом отмечается, что 58-летний задержанный является сотрудником одного из предприятий зоны ЧАЭС.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 267−1 (нарушение требований радиационной режима) УК Украины (штраф, либо до трех лет ограничения или лишения свободы).