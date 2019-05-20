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Сотрудник одного из предприятий ЧАЭС пытался вывезти из зоны отчуждения рыбу и металлолом — полиция

20 мая, 16:57
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Сотрудник одного из предприятий ЧАЭС пытался вывезти из зоны отчуждения рыбу и металлолом — полиция - фото

Нацполиция

Документов, указывающих на происхождение рыбы и металлолома, у водителя не оказалось

В понедельник, 20 мая, правоохранители задержали на КПП Дитятки автомобиль ЗАЗ, следовавший из Чернобыльской зоны отчуждения.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области, в его багажнике был оборудован тайник, в котором обнаружили металлические трубы, а также четыре пакета с выловленной рыбой.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Никаких документов, указывающих на их происхождение, у водителя не оказалось. При этом отмечается, что 58-летний задержанный является сотрудником одного из предприятий зоны ЧАЭС.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 267−1 (нарушение требований радиационной режима) УК Украины (штраф, либо до трех лет ограничения или лишения свободы).

Теги:   Рыба Зона отчуждения Чернобыльская АЭС Киевская область

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