Сотрудник одного из предприятий ЧАЭС пытался вывезти из зоны отчуждения рыбу и металлолом — полиция
В понедельник, 20 мая, правоохранители задержали на КПП Дитятки автомобиль ЗАЗ, следовавший из Чернобыльской зоны отчуждения.
Как сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области, в его багажнике был
оборудован тайник, в котором обнаружили металлические трубы, а также четыре пакета с выловленной рыбой.
Никаких
документов, указывающих на их происхождение, у водителя не оказалось. При этом
отмечается, что 58-летний задержанный является сотрудником одного из предприятий зоны ЧАЭС.
Начато уголовное
производство по ч. 1 ст. 267−1 (нарушение требований радиационной режима) УК Украины (штраф, либо до трех лет ограничения или лишения свободы).