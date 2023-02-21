СБУ выявила среди пленных оккупантов сотрудника КГБ Беларуси: он получил 10 лет тюрьмы
СБУ «расколола» сотрудника белорусского КГБ (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины «расколола» сотрудника белорусского КГБ, который воевал на стороне РФ. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Как сообщает пресс-центр СБУ в Telegram, на представителя спецслужбы Беларуси, который воевал в составе частной военной компании Редут, собрали доказательную базу.
В рядах оккупационной группировки он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.
Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров.
Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Украинские защитники захватили его в плен во время одного из боев Донецкой области в сентябре прошлого года. Задержанный сразу пытался выдать себя за «рядового» боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе.
Однако сотрудники военной контрразведки СБУ «раскололи» злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах.
По материалам Службы безопасности суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.
Как свидетельствуют материалы следствия, преступником является житель Минской области, которого в декабре 2020 года зачислили в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность разведчика.
После начала полномасштабного вторжения получил задачу на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного. Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российского ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб. Затем его перебросили в состав оккупационной группировки на восточный фронт.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество).