СБУ выявила среди пленных оккупантов сотрудника КГБ Беларуси: он получил 10 лет тюрьмы

21 февраля, 12:49
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СБУ «расколола» сотрудника белорусского КГБ (Фото:СБУ)

СБУ «расколола» сотрудника белорусского КГБ (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины «расколола» сотрудника белорусского КГБ, который воевал на стороне РФ. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-центр СБУ в Telegram, на представителя спецслужбы Беларуси, который воевал в составе частной военной компании Редут, собрали доказательную базу.

В рядах оккупационной группировки он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.

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Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров.

Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Украинские защитники захватили его в плен во время одного из боев Донецкой области в сентябре прошлого года. Задержанный сразу пытался выдать себя за «рядового» боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе.

Однако сотрудники военной контрразведки СБУ «раскололи» злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах.

По материалам Службы безопасности суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Как свидетельствуют материалы следствия, преступником является житель Минской области, которого в декабре 2020 года зачислили в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность разведчика.

После начала полномасштабного вторжения получил задачу на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного. Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российского ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб. Затем его перебросили в состав оккупационной группировки на восточный фронт.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество).

https://www.youtube.com/watch?v=mGlTpXLvQhY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Беларусь Пленные КГБ ЧВК Война России против Украины

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