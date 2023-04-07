В Одесской области начальник обеспечения части отобрал у военных доплаты на 600 тыс. грн — ГБР

7 апреля, 22:24
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Начальник обеспечения вымогал деньги у солдат (Фото:ГБР)

Начальник обеспечения вымогал деньги у солдат (Фото:ГБР)

Сотрудник воинской части в Одесской области отбирал у военнослужащих боевые доплаты, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Госбюро расследований в пятницу, 7 апреля, начальник материального обеспечения в одной из воинских частей Одесской области требовал у подчиненных военнослужащих часть денег с ежемесячных надбавок во время военного положения, угрожая им проблемами со службой и физической расправой.

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ГБР известно более 30 таких фактов — по данным следователей, подозреваемый отобрал у солдат более 600 тысяч гривен. Ему сообщили о подозрении в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Одесская область Подозрение Государственное бюро расследований (ГБР) Выплаты выплаты военным

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