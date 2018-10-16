Сотрудничество Украины и НАТО. Что обсудили Климкин и генсек Альянса Столтенберг

Павел Климкин встретился с министрами иностранных дел стран ЕС в Люксембурге

15 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в штаб-квартире НАТО с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Как сообщил украинский министр, главы МЗС обсуждали вопросы практического взаимодействия на Черном и Азовском морях, усиление безопасности хранилищ боеприпасов, эффективной деятельности трастовых фондов и проектов. Встреча состоялась в Люксембурге в рамках встречи министров иностранных дел стран ЕС и государств программы Восточное партнерство - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

На следующем заседании Европейского Совета, скорее всего, будут введены специальные санкции по кибербезопасности, добавил Павел Климкин.

Турция

О конкретных действиях в этом направлении еще рано говорить. Однако сам факт консультаций между Украиной и НАТО - важный, сказал вице-президент Атлантического совета Украины и заместитель главы Общественной лиги Украина-НАТО Олег Кокошинский. По его словам, стороны сверяют свои позиции, что важно для дальнейшего принятия совместных решения.

Важна позиция Турции, поскольку она хорошо знает ключевых игроков в черноморской ситуации и владеет контекстом взаимопонимания с Россией. Хотя до азовского направлении она не имеет особого отношения, добавил Олег Кокошинский.

Венгрия продолжает давление

Одна из идей встречи министров - создание возможности для Европейского Союза и его восточных партнеров восстановить политический диалог. Однако конфликт между Будапештом и Киевом пока еще не решен. Об этом заявили министры МИД Венгрии Петер Сийярто и Украины Павел Климкин.

Важна позиция Турции в черноморской ситуации

В частности, Сийярто отметил, что Венгрия продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров.

"Украина не достигла никакого прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации Венецианской комиссии", - заявил Сиярто.

Он также выразил недовольство петицией по урегулированию статуса граждан Украины с двойным гражданством стран ЕС, а также внесением ряда граждан Венгрии, в том числе и его самого, в базу сайта Миротворец.

Климкин сказал, что им удалось договориться о проведении консультаций по изменению названия должности венгерского уполномоченного по Закарпатью.

Посещение национальных меньшинств на Закарпатье Павлом Климкиным, особенно в преддверии встречи с главой МИД Венгрии, несколько сняло напряжение в регионе, сказал доцент кафедры международных исследований и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета Михаил Шелемба. По его словам, Венгрия может изменить свою позицию в отношении Украины только в случае давления на нее со стороны третьей стороны.

Смотрите также

Сегодня министры иностранных дел ЕС утвердили режим введения санкций за разработку и применение химического оружия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявила, что такое решение открывает путь для наложения санкций за атаку в Солсбери как индивидуально, так и в отношении организаций.