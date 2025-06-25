России больше не нужна помощь Ирана для ведения войны в Украине, считают эксперты (Фото: tvtoront/Twitter)

Несмотря на сотрудничество России и Ирана, ситуация на Ближнем Востоке маловероятно будет иметь влияние на дальнейшие военные усилия Кремля . В частности из-за того, что Россия производит большое количество Shahed 136 внутри страны, получив технологию производства от Ирана.

Об этом в среду, 25 июня, сообщает в колонке для Financial Times Ханна Нотте — директор программы Евразия в Центре исследования проблем нераспространения Джеймса Мартина.

Как пишет автор, из-за того, что Россия локализовала производство в своей особой экономической зоне Алабуга, она создала ряд вариаций от первоначальных иранских проектов, усовершенствовав двигатели беспилотников, боеголовки и устойчивость к препятствиям.

Нотте отмечает, что такая же ситуация с иранскими ракетами, переданными РФ. В частности, прошлой осенью Россия получила партию ракет Fath-360 и, как сообщается, интересовалась другими моделями. Однако эти ракеты не были использованы против Украины.

По оценкам Украины, Россия накопила около 13 000 ракет различной дальности и может производить до 200 ракет в месяц. Поэтому автор считает, что Кремль не имеет острой потребности в иранских ракетах.

Зависимость России от Ирана уступила место военному партнерству с Северной Кореей и Китаем. Когда речь идет об огромных объемах товаров двойного назначения и компонентов вооружений, Китай является важнейшим поставщиком российской оборонной продукции. Издание пишет, что с тех пор как Россия уменьшила свою зависимость от Ирана, она все чаще обращается к Китаю за комплектующими к вооружениям.

Строительство российско-китайского логистического комплекса в Алабуге свидетельствует о значительном участии Китая в российском предприятии по производству беспилотников, отмечает автор.

«Поскольку Россия усиливает свое летнее наступление и запускает беспилотники над украинскими городами, Путин вряд ли столкнется с неизбежным давлением, чтобы согласиться на прекращение огня в Украине, со стороны растерянного американского правительства», — считает Нотте.

Ранее The Telegraph писал, что война между Израилем и Ираном может сократить поставки России баллистических ракет из Тегерана. Как считают западные чиновники, Иран после атак хочет накопить вооружение, а не продавать его за границу.

ISW сообщал, что РФ начала производить и использовать собственные аналоги Shahed-131 и Shahed-136 с импортными иранскими компонентами еще летом 2023 года, а Shahed-238 (Geran-3) начали выпускать с 2024 года.