Сотрудничал с боевиками: экс-прокурора приговорили к девяти годам лишения свободы Вчера, 10:14 Цей матеріал також доступний українською OpenRoadPR/pixabay.com Экс-прокурор признан виновным OpenRoadPR/pixabay.com

Экс-сотрудник органов прокуратуры Украины был заочно приговорен к лишению свободы сроком на девять лет с конфискацией имущества за сотрудничество с боевиками «ДНР».

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Бывший прокурор признан виновным по ч.1 ст. 258−3 УК (создание или участие в террористической группе или террористической организации).

Во время специального судебного производства установили, что в августе 2014 года экс-прокурор начал сотрудничать с так называемой «ДНР», заняв должность начальника следственного управления «Генеральной прокуратуры «ДНР».

Продолжая находиться на указанной должности до сих пор, он отдает подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведении следственных действий, вызовах на допрос, незаконном задержании лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, которые нарушают конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.

