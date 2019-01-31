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Сотрудница исправительной колонии "ДНР" добровольно сдалась полиции

Вчера, 19:03
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Пресс-служба полиции

Правоохранители проверят, совершала ли женщина преступления

Работница исправительной колонии так называемой "ДНР" добровольно сдалась полиции на КПВВ Новотроицкое. 

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

По словам 32-летней жительницы оккупированной территории, в декабре 2018 она покинула ряды боевиков и хочет вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Женщина объяснила, что в течение четырех лет она работала в исправительной колонии государственной службы исполнения наказаний при так называемом "Министерстве юстиции "ДНР"". Инспектор имела звание старшего сержанта и осуществляла охрану внешнего периметра колонии.

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Однако месяц назад в связи с болезнью своего ребенка она была вынуждена уволиться со службы. Бывшая участница НЗФ рассказала, что едет в Волноваху за лекарствами, ведь на оккупированной территории нет возможности их приобрести. Женщина заявила о желании сотрудничать с полицией.

В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Правоохранители проверят, не совершала ли подозреваемая в рядах "ДНР" тяжких преступлений против мирного населения.

После этого производство может быть переквалифицировано в ч. 6 ст. 260 УК Украины, согласно которой лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Теги:   Полиция ДНР Донбасс

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