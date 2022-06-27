Хотят домой. Сотни украденных в Украине детей нашлись в лагере Ромашка под Таганрогом 27 июня, 22:00 Дети в лагере Ромашка (Фото:Российская газета)

Сотни украинских детей, которых оккупанты депортировали в Россию, нашли в лагере Ромашка в Таганроге. Сейчас в «оздоровительном центре» — 414 детей.

Об этом сообщает Верстка.

Российских подростков в лагерь не пускают. Журналисты уточняют, что это уже не оздоровительный центр, а пункт временного размещения для украинских беженцев. Побывавший в Ромашке волонтер рассказал, что там оказались не только сироты из интернатов, но и те, кто остался без присмотра, поскольку их отцы ушли на войну.

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Сотрудники рассказывают, что многие дети говорят о желании вернуться домой. Но возвращать их никто не будет: им дадут российские паспорта и будут искать новые семьи для усыновления.

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