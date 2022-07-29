Сотни тысяч украинцев были депортированы на территорию России и Беларуси — МВД

29 июля, 16:07
Мужчина и дети сидят на скамейке в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Мужчина и дети сидят на скамейке в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко заявила, что в Украине зафиксировали депортацию более 5600 детей на территорию страны-агрессора России.

«Согласно данным Национального информационного бюро, уже идентифицировано более 5600 детей, депортированных в страну-агрессор. Вместе с тем мы понимаем, что реальное количество действительно больше», — сказала она на брифинге.

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По ее словам, сотни тысяч украинцев депортированы на территорию России и Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=laq5ds4brb4

«Сегодня нарабатывается механизм возвращения граждан», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=E6WVGlQFn6g
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь депортация Война России против Украины

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