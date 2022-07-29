Сотни тысяч украинцев были депортированы на территорию России и Беларуси — МВД
Мужчина и дети сидят на скамейке в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко заявила, что в Украине зафиксировали депортацию более 5600 детей на территорию страны-агрессора России.
«Согласно данным Национального информационного бюро, уже идентифицировано более 5600 детей, депортированных в страну-агрессор. Вместе с тем мы понимаем, что реальное количество действительно больше», — сказала она на брифинге.
По ее словам, сотни тысяч украинцев депортированы на территорию России и Беларуси.
«Сегодня нарабатывается механизм возвращения граждан», — сказала она.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.