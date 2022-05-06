В больнице Купянска находятся около 300 раненых российских оккупантов — Генштаб 6 мая, 07:19 Цей матеріал також доступний українською Сотни раненых российских оккупантов находятся в больнице Купянска (Фото:Генштаб)

В больнице захваченного Купянска Харьковской области находятся около 300 раненых российских оккупантов.



Об этом сообщает Генштаб.

При этом на Слобожанском направлении оккупанты не проводили активных действий.

Армия РФ продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

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Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

В целях уточнения позиций украинских войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.



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