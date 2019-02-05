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Состояние здоровья удерживаемого в СИЗО Симферополя Бекирова сверхкритическое - Денисова

Сегодня, 18:46
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Крымская солидарность / Facebook

В РФ заявляют об "удовлетворительном" состоянии Эдема Бекирова

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова сверхкритическое, содержание в СИЗО оккупированного Симферополя может иметь фатальные последствия.

Об этом уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой сообщила его дочь Элеонора Бекирова.

Украинский омбудсмен отметила, что оккупанты скрывают состояние здоровья Бекирова, что является очередным доказательством нарушения прав человека. 

По словам Денисовой, российская сторона заявляет об "удовлетворительном" состоянии политзаключенного, якобы у него "отсутствуют заболевания, относящиеся к списку тяжелых и делают невозможным содержание под стражей".

"Нам известно, что Эдем Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО. Поэтому я еще раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять", - пояснила она.

Денисова обратилась к РФ с просьбой немедленно предоставить украинцу квалифицированную медицинскую помощь в специализированном лечебном учреждении.

Напомним, что дочь Эдема Бекирова Элеонора сообщила, что защита ее отца получила "медицинское заключение", в котором сказано, что несмотря на болезнь, Бекирова можно содержать под стражей.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где предъявили обвинение в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелых заболеваний.

Теги:   Крым Омбудсмен Людмила Денисова

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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