Состояние здоровья Бекирова критическое, врачи в СИЗО затягивают проведение необходимых процедур — адвокат Вчера, 17:41 541 Цей матеріал також доступний українською Ульяна Супрун / Twitter Бекиров заговорил о своей смерти Ульяна Супрун / Twitter

Состояние здоровья украинского политзаключенного Эдема Бекирова ухудшается в симферопольском СИЗО.

Об этом сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, передает Крым.Реалии.

«Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо одутловатое, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромные дозы, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. Каждый месяц дозу увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это — помимо огромных проблем с сердцем», — сообщил адвокат.

По его словам, 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию — это позволило бы оценить эффективность лечения. Однако, как отмечает адвокат, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

«Его силы на исходе. Эдем сказал мне: «Ислям, сделай что-нибудь, мне надо выйти, иначе я просто умру», — сообщил Велиляев.

Росийские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где предъявили обвинение в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множествоа тяжелых заболеваний.