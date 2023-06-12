«Результаты неутешительные». Зеленский прокомментировал состояние укрытий в Украине и пообещал «решение по ответственным» 12 июня, 23:29 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Владислав Кулёмза)

В понедельник, 12 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, во время которого был представлен доклад о состоянии укрытий и бомбоубежищ в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

По его словам, доклад касался укрытий в крупнейших городах страны и в столице.

«Был на Ставке сегодня и итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и в Киеве. Докладывали министры Клименко, Камышин и Кубраков. Результаты, мягко говоря, неутешительные», — подчеркнул президент.

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Согласно его заявлению, уже в следующую пятницу должны быть подготовлены соответствующие проекты решений относительно ответственных лиц и обеспечения надлежащего уровня защиты для жителей всех украинских городов.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.



2 июня Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.



10 июня специальная комиссия закончила проверку всех 4655 убежищ Киева, только 15% укрытий оказались пригодными без замечаний, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.