Состояние здоровья раненых в Керченском проливе украинских моряков удовлетворительное - разведка

По данным разведки, состояние здоровья шестерых раненых и травмированных во время атаки в Керченском проливе военнослужащих Военно-морских сил Украины удовлетворительное.

Об этом сообщается на странице Минобороны в Facebook.

Отмечается, что троих из них прооперировали и они находятся в Керченском городской больнице №1 им. Пирогова.

Ранее постоянный представитель президента Украины Борис Бабин сообщал, что троих из шести раненых украинских моряков прооперировали и их состояние стабильное. По словам Бабина, они получили осколочные ранения.

Российские СМИ писали, что ранения во время агрессивных действий российских военных кораблей в Керченском проливе получили 24-летний Андрей Анатольевич Артеменко (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке Одесской области), 27-летний Василий Викторович Сорока (родился 11 апреля 1991 года в Одессе) и 18-летний Андрей Дмитриевич Эйдер (родился 20 декабря 1999 в Одессе).

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что двое из раненых Россией и захваченных в плен украинских моряков Андрей Артеменко и Андрей Эйдер - курсанты.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

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