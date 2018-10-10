Состояние - ощущение смерти. Что рассказал об общении с политзаключенным Балухом архиепископ Климент

По словам Климента, Балух сделал свой выбор сознательно и не знает, чем закончится этот путь

Украинский политзаключенный Владимир Балух приостановил голодовку. Но только на время этапирования в колонию. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По прибытии на место отбывания наказания политзаключенный продолжит свою забастовку. Об этом Балух написал в письме к украинцам, который 9 октября обнародовал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

"Постараюсь сохранить себя в этом оксюмороне, но ни в коем случае не делать это любой ценой", - написал Владимир Балух.

Фрагмент письма политзаключенного

"Уважаемое украинское общество, я обращаюсь к вам в последние дни своего пребывания в плену - Симферопольском СИЗО. Мое физическое и психическое выживание было невозможно без вас. Спасибо всем за безумную поддержку. Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намека на честь, я решил прекратить режим голодания. Честь и достоинство моего народа, отстоянные на Майдане ценой жизней героев Небесной Сотни, стоят и больше, чем жизнь отдельно взятого меня. Сам поэтому я не позволю себе принимать пищу из рук оккупантов и надеть его тюремную робу. Слава Украине. Искренне ваш. 8.10.2018 В. Балух".

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Как отмечается в письме украинского политзаключенного, он понимает последствия своего решения, а потому просит выполнить его последнюю волю - при физической или психической смерти не оставлять его тело на оккупированной территории.

Истощение

Владимир очень истощен, цвет его лица даже не желтый, а серый, кожа очень сухая, рассказал архиепископ Климент. Он подчеркнул, что Балух сделал свой выбор сознательно и не знает, чем закончится этот путь.

"Это письмо - это еще мягко написано. В течение последних двух недель мы с ним общались несколько раз. У Володи было состояние - ощущение смерти. Очень сложно было с ним общаться и стараться сделать так, чтобы он эту мысль покинул. Он объяснил, чтобы мы не думали, сам он на себя не накладывать руки или что-то делать с собой не собирается", - рассказал Климент.

В случае физической или психической смерти Балух просит не оставлять его тело на оккупированной территории

Владимир Балух перед этапированием остался без медицинского осмотра, потому что не нашлось врачей, которые согласились бы его осмотреть, добавил архиепископ Климент.

Адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что планирует подавать документы на досрочное освобождение политзаключенного. Шансы на рассмотрение такого документа имеются, считает адвокат Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Но, по ее словам, не стоит надеяться, что он будет справедлив.

Документы на досрочное освобождение Владимира Балуха уже подавались по предыдущему приговору, однако их не рассмотрели, добавила Ольга Скрипник.

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Владимир Балух голодал 206 дней. 3 октября подконтрольный России Верховный суд Крыма пересмотрел предыдущий приговор украинскому политзаключенному и принял окончательное решение - 4 года и 11 месяцев лишения свободы.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, 27 из которых находятся на территории России. 58 - задержаны в Крыму или по делам, связанным с Крымом. Эти цифры не учитывают заключенных, содержащихся на территории самоназванных республик.