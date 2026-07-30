Новому главнокомандующему стоит сократить пехоту и расширить беспилотную составляющую — Кащенко

30 июля, 07:59
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Украинские военные на НРК в Дружковке, 25 июля 2026 года (Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Украинские военные на НРК в Дружковке, 25 июля 2026 года (Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Герой Украины, полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко в интервью Radio NV высказал мнение, что Михаилу Драпатому, недавно назначенному главнокомандующим Вооруженными силами Украины, стоит сократить пехоту и расширить беспилотную составляющую.

«Я бы прежде всего пересмотрел организационно-штатную структуру Вооруженных сил. Приведу пример на любой механизированной бригаде, давайте возьмем 28-ю бригаду. Пусть там условно укомплектованность около 40%. Если мы возьмем именно пехотную роту, то в пехотной роте из 100-110 человек мы, условно, будет иметь людей 30, максимум 40. Это какие-то классные роты. Остальные 70 – это солдат-вакант. И этот солдат-вакант был вчера, он был позавчера, он сегодня, и он будет завтра. И когда встает вопрос, а давайте мы расширим, например, батальон беспилотных систем, введем еще такую ​​роту, мы сталкиваемся с тем, что не можем. Почему? Потому что есть определенный штат, и мы дальше этого штата не пойдем», — описал Кащенко нынешнюю ситуацию в эфире Radio NV.

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Он предположил, что есть смысл провести эксперимент в 28 или 93 бригаде, сократив пехоту, возможно, временно, и за счет этого расширить беспилотную составляющую.

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По словам полковника ВСУ в отставке, командиры бригад всегда говорят, что у них недостаточно личного состава, но в то же время бригадам при определенных условиях удается держать линию обороны и проводить ротации 20-30 человек.

«То есть в среднем в бригаде на переднем крае, если мы говорим именно о пехотинце, а не о беспилотной [составляющей], артиллерии, какие-то минометы, около 120-150 человек находится. Это на целую бригаду. Что такое 150 человек? Это полторы пехотные роты, механизированные роты. Всего-навсего. То есть вместо девяти рот или 12 рот мы имеем всего полторы роты на переднем крае. И бригады не отступают? Нет, не отступают», - заявил Кащенко.

По его словам, беспилотную составляющую нужно расширить, чтобы российские оккупанты не доходили до пехотинцев Сил обороны.

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15 июля, выступая на торжествах по случаю Дня украинской государственности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящее время производит 10 млн дронов в го , но «будет 20».

В июне Михаил Федоров, который на тот момент был министром обороны, заявил, что украинские военные в 2026 году поразили с помощью дронов более 800 тысяч верифицированных российских целей. Среди них – личный состав, средства ПВО, артиллерия, РСЗО, БПЛА, НРК, транспорт, штабы, склады и средства РЭС. По словам Федорова, только за этот период ликвидированы или тяжело ранены около 167 тыс. военных армии РФ.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Пехота Беспилотники Радио NV

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