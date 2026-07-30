«Я бы прежде всего пересмотрел организационно-штатную структуру Вооруженных сил. Приведу пример на любой механизированной бригаде, давайте возьмем 28-ю бригаду. Пусть там условно укомплектованность около 40%. Если мы возьмем именно пехотную роту, то в пехотной роте из 100-110 человек мы, условно, будет иметь людей 30, максимум 40. Это какие-то классные роты. Остальные 70 – это солдат-вакант. И этот солдат-вакант был вчера, он был позавчера, он сегодня, и он будет завтра. И когда встает вопрос, а давайте мы расширим, например, батальон беспилотных систем, введем еще такую ​​роту, мы сталкиваемся с тем, что не можем. Почему? Потому что есть определенный штат, и мы дальше этого штата не пойдем», — описал Кащенко нынешнюю ситуацию в эфире Radio NV.

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Он предположил, что есть смысл провести эксперимент в 28 или 93 бригаде, сократив пехоту, возможно, временно, и за счет этого расширить беспилотную составляющую.

По словам полковника ВСУ в отставке, командиры бригад всегда говорят, что у них недостаточно личного состава, но в то же время бригадам при определенных условиях удается держать линию обороны и проводить ротации 20-30 человек.

«То есть в среднем в бригаде на переднем крае, если мы говорим именно о пехотинце, а не о беспилотной [составляющей], артиллерии, какие-то минометы, около 120-150 человек находится. Это на целую бригаду. Что такое 150 человек? Это полторы пехотные роты, механизированные роты. Всего-навсего. То есть вместо девяти рот или 12 рот мы имеем всего полторы роты на переднем крае. И бригады не отступают? Нет, не отступают», - заявил Кащенко.

По его словам, беспилотную составляющую нужно расширить, чтобы российские оккупанты не доходили до пехотинцев Сил обороны.

15 июля, выступая на торжествах по случаю Дня украинской государственности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящее время производит 10 млн дронов в го , но «будет 20».

В июне Михаил Федоров, который на тот момент был министром обороны, заявил, что украинские военные в 2026 году поразили с помощью дронов более 800 тысяч верифицированных российских целей. Среди них – личный состав, средства ПВО, артиллерия, РСЗО, БПЛА, НРК, транспорт, штабы, склады и средства РЭС. По словам Федорова, только за этот период ликвидированы или тяжело ранены около 167 тыс. военных армии РФ.