Соседские отношения? Венгрия выдала на Закарпатье больше 100 тыс. паспортов

Венгрия выдала на Закарпатье более 100 тыс. паспортов. Документы можно было получить в основном до момента начала действия безвизового режима с Европейским союзом, поэтому паспорт привлекал украинских венгров, заявил в интервью Радио Свобода заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

Для чего украинцам гражданство Венгрии

С этим документом можно без проблем пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии. Однако по разным оценкам от 30 до 40 тыс. трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения после получения паспорта выехали в другие государства Европы, где зарплата значительно выше. Поэтому фактически и Венгрия, и Украина их потеряли, отметил Боднарь. В МИД считают, что привлекательность венгерского паспорта для украинцев падает. Его используют, как орудие пересечения границы, а не как подтверждение принадлежности к венгерскому гражданству. Исключением могут быть только этнические венгры, для которых вопрос получения паспорта Венгрии остается актуальным.

"Этими паспортами раньше даже торговали. Да не будет тайной, что украинцы получили эти паспорта под разными договоренностями. Я не хочу обвинять направлено, но такие факты есть, и они подтверждены", - сказал Василий Бондарь.

По состоянию на февраль 2015 года официальный Будапешт заявил, что выдал примерно 94 тыс. венгерских паспортов для украинцев. Летом того же года заявок от граждан Украины на получение венгерского гражданства было 125 тыс., рассказал НВ политолог, аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. По его словам, это были последние официальные сведения от властей Венгрии. Подобная массовая паспортизация в 2015 завершилась - система упрощенного получения венгерского гражданства начала усложняться. Вместе с тем начались проверки законности выдачи венгерского гражданства. Зафиксировано около 50 сообщений о его лишении граждан Украины из-за ряда нарушений. Например, незнание венгерского языка при процедуре получения гражданства. Однако связывать с безвизом уменьшение привлекательности венгерского паспорта не следует, считает Тужанский. Вопрос двойного гражданства для этнических венгров постоянно поднимают власти Венгрии. Это элемент ее внешней политики со странами-соседями. Однако для Украины из-за событий с Крымом, Донбассом и российской агрессии это слишком сложный вопрос.

"Трудно что-то говорить по поводу решения вопроса Киева и Будапешта. В сфере гражданства, законе об образовании обе стороны должны достичь компромисса. В одностороннем порядке не решится вопрос, как к этому бы не стремился Киев и Будапешт", - отметил аналитик по венгерскому вопросу.

Стоит упомянуть, что Венгрия относится к тем странам, которые признают двойное гражданство.

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Программа правительства

Потребность в венгерском паспорте для украинцев не исчезнет, ​​потому что безвизовый режим с ЕС не дает право нашим гражданам на легальное трудоустройство в противовес тем, кто имеет венгерский паспорт, отметил в комментарии Радио НВ аналитик Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко. Именно это является одной из основных причин спроса на такие документы. Дальнейшая паспортизация венгерскими документами выгодна как для граждан Украины, так и для официального Будапешта, считает эксперт.

"Правительство Орбана делает это для увеличения количества граждан, чтобы повысить свою электоральную поддержку за счет зарубежных венгров. Он пытается удовлетворить требования националистического электората. Премьер-министр Венгрии внедряет образ государственного деятеля, который в той или иной степени хочет воссоздать большую Венгрию", - считает Евгений Ярошенко.

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Спрос на венгерский паспорт среди украинцев будет, пока Украина не обеспечит своим гражданам надлежащий экономический уровень жизни, отметила в эфире Радио НВ президент Международного центра балтийско-черноморских исследований Ирина Верещук. Наличие венгерского паспорта, напомнила она, дает право не только на жительство в Венгрии, а также на участие в выборах. Венгрия хочет включить в государственный процесс как можно больше закарпатских венгров, проживающих в Украине, добавила эксперт.

"Не стоит говорить, что политика Венгрии вовсе не дружественная в отношении Украины. Они защищают свои интересы. Если быть беспристрастными, конечно, они заинтересованы в том, чтобы были закарпатские венгры, проживающие на территории Украины. И они должны быть включенными в государственный процесс Венгрии. Миллионные помощи на сады, школы, другие средства, инструменты инфраструктуры также выделяются ежегодно венгерскими властями", - отметила исследователь.

Добавим, что для голосования на трех венгерских спецучастках, которые действовали в Украине 8 апреля, зарегистрировалось более 2700 человек. Явка в этот день составила 86%. Правящая в Венгрии партия Фидес, которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, заняла первое место на парламентских выборах.