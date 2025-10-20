В Ужгороде состоялись первые всеукраинские соревнования по FPV-гонкам среди высших и профессиональных учебных заведений

20 октября, 15:02
Поделиться:
В Ужгороде состоялись гонки с использованием FPV (Фото: SkyFall)

В Ужгороде состоялись гонки с использованием FPV (Фото: SkyFall)

В Ужгороде более 80 команд из 50 учебных заведений приняли участие в первых всеукраинских соревнованиях среди высших и профессиональных учебных заведений Студенческая технологическая лига по FPV-гонкам.

В пресс-службе сообщили, что соревнования были организованы академией SkyFall, которая является учебным центром, сертифицированным Министерством обороны Украины.

Организаторы сообщают, что главная цель соревнований — популяризация и развитие miltech-направления в образовании, формирование среды, в которой молодые инженеры, пилоты и разработчики получают реальные инструменты для создания технологий будущего.

Реклама

SkyFall
Фото: SkyFall
SkyFall
Фото: SkyFall

«Украина сегодня является мировым лидером в создании и применении беспилотных систем. И важно масштабировать этот технологический прорыв через образование — чтобы закрепить стратегическое преимущество, сформировать поколение инновационных специалистов и обеспечить устойчивое развитие индустрии в будущем», — говорится в сообщении.

Студенты соревновались в мастерстве пилотирования на 7-дюймовых влагозащищенных FPV-дронах SHRIKE. Этим дроном недавно впервые в истории уничтожили в воздухе российский вертолет Ми-8.

Соревнования проходили на специально оборудованной трассе с элементами разного уровня сложности. За объективностью следила судейская коллегия из представителей 10-го армейского корпуса, 9-й бригады СБС, а также инструкторов Академии SkyFall с боевым опытом применения FPV.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Ужгород Война России против Украины FPV-дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies