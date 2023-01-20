В Мариуполе сопротивление подорвало авто с российскими военными — советник мэра
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
Участники сопротивления во временно захваченном российскими военными Мариуполе подорвали автомобиль с оккупантами.
Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.
«В Мариуполе члены группы сопротивления ликвидировали российских военных. Как-то неожиданно (нет) взорвался автомобиль Renault белого цвета с буквой „Z“. С почином», — написал советник мэра.
В Telegram мариупольского сопротивления уточнили, что автомобиль оккупантов подорвали в районе Центрального рынка.
Ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполь начали прибывать российские оккупанты в грузовиках. 17 января в городе было зафиксировано движение танков и грузовиков в большом количестве.