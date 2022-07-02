Под Мариуполем оккупанты начали обыски и проверки из-за сопротивления населения — советник мэра 2 июля, 12:00 Надписи на флаге страны-агрессора в гуманитарном штабе оккупантов в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Под Мариуполем оккупанты начали проводит волну обысков и проверок из-за растущего сопротивления населения.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Сопротивление в Мариуполе медленно, но набирает обороты. По Мариупольскому району идет волна обысков и проверок, на следующей неделе переходят в город», — уточнил он.

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Андрющенко добавил, что началась также новая волна фильтрации.

«При въезде из Запорожской области в Мариуполь даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ», — написал он.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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