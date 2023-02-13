ВСУ близко. В Мариуполе местные выражают сопротивление надписями на снегу 13 февраля, 04:33 Надписи на снегу в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе группа сопротивления с помощью надписей на снегу напоминают оккупантам, что город украинский и там ждут ВСУ.



Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Он опубликовал снимки флешмоба, которые ему прислали мариупольцы. Те оставляют надписи по всему городу. «Элегантная форма борьбы и сопротивления. Обожаю наших мариупольцев. Лучшие люди в мире. Мариуполь — это Украина!», — написал Андрющенко.

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Он опубликовал снимки флешмоба, которые ему прислали мариупольцы. Те оставляют надписи по всему городу.

«Элегантная форма борьбы и сопротивления. Обожаю наших мариупольцев. Лучшие люди в мире. Мариуполь — это Украина!», — написал Андрющенко.

