ВСУ близко. В Мариуполе местные выражают сопротивление надписями на снегу
Надписи на снегу в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)
В Мариуполе группа сопротивления с помощью надписей на снегу напоминают оккупантам, что город украинский и там ждут ВСУ.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он опубликовал снимки флешмоба, которые ему прислали мариупольцы. Те оставляют надписи по всему городу.
«Элегантная форма борьбы и сопротивления. Обожаю наших мариупольцев. Лучшие люди в мире. Мариуполь — это Украина!», — написал Андрющенко.
Он опубликовал снимки флешмоба, которые ему прислали мариупольцы. Те оставляют надписи по всему городу.
«Элегантная форма борьбы и сопротивления. Обожаю наших мариупольцев. Лучшие люди в мире. Мариуполь — это Украина!», — написал Андрющенко.