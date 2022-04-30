«Путин хочет продемонстрировать победу». Украинское сопротивление может разрушить план РФ создать в Херсонской области так называемую «ХНР» 30 апреля, 10:11 Цей матеріал також доступний українською Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Сорвать референдум в Херсонской области и все планы российских оккупантов по созданию так называемой «ХНР» может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.

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Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

«путину до 9 мая нужно продемонстрировать свой успех. Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что „народ Херсонщины“ провозгласил „херсонскую народную республику“ и хочет войти в состав россии. Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины. Следующими шагами может быть запорожская… одесская…», — заявил он в эфире телеканала Настоящее время.

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Скибицкий добавил, что это стратегия российского диктатора, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего советского союза.

«Тактика страны-оккупанта на временно оккупированных территориях Украины – это установление силовыми структурами жесткого контроля за территорией и назначения на должности в органах местной власти марионеток, которые будут выполнять все указания кремля», – отметил представитель украинской разведки.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене так называемый «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области заявил, что не намерен проводить «референдум».

19 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, плакаты и другую макулатуру для голосования на референдуме по созданию псевдореспублики "ХНР".

Российское издание Медуза со ссылкой на источники в Кремле называло возможные даты «референдума» в Херсонской области – 14-15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для фальсификации "референдума»оккупанты заставляют местных жителей оставлять личные данные, в частности, во время получения «гуманитарной помощи». При этом гуманитарная помощь украинской стороны блокируется или разворовывается.

Глава государства подчеркивал, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендумы на временно занятых ими территориях, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

28 апреля заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что у оккупантов в Херсонской области нет «массовки» для проведения псевдореферендума о создании «ХНР».

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