Соучредитель известного рекламного агентства наехал на министра Лисового, защищая русский язык: подробности скандала 9 апреля, 22:27 Соучредитель рекламного агентства TABASCO Александр Смирнов попал в скандал из-за защиты русского языка (Фото:Коллаж НВ)

Соучредитель известного рекламного агентства TABASCO Александр Смирнов высмеял публикацию министра образования и науки Оксена Лисового, в котором тот отмечал важность украинского языка.

Вечером 8 апреля Смирнов опубликовал пост, в котором прокомментировал реакцию министра на языковой скандал с преподавательницей Государственного налогового университета в Ирпене. Преподавательница этого вуза Любовь Воробьева отказывалась вести лекции на украинском языке, поскольку ей это "сложно". Министр вступился за студентов и подчеркнул, что речь идет о прямом нарушении законодательства.

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Смирнов в своем посту иронически заметил, что у нас в государстве «появился министр образования и науки украинского языка», а также бегло высмеял Киево-Могилянку за то, что там запретили употреблять русский язык.

«Вероятно, что вместо того, чтобы заниматься образованием и наукой, бороться с коррупцией, господин Оксен будет создавать патриотического гражданина с помощью языковых манипуляций, следить, как Киево-дебилянская академия, на каком языке люди говорят на переменах», — заявил Смирнов.

Он добавил, что министр должен быть менеджером, в интересах которого развитие государства, и обвинил Лисового в подготовке к выборам.

Примечательно, что свое сообщение Смирнов написал на русском языке.

Фото: Alexander Smirnov / Facebook

Под скандальным постом ему написали немало комментариев с возмущением, но вскоре он удалил или скрыл его.

Фото: Телеграф

Вместо этого Смирнов запостил другую публикацию, в которой напомнил о скандале с плагиатом в диссертации Лисового.

«Человек является патриотом той страны, на языке которой у него написана ворованная диссертация», — говорится в сообщении.

Он также опубликовал ряд отличий от различных ведомств в ответ на критику.

Репутационный удар за свою украинофобскую позицию получил не только сам Смирнов, но и рекламное агентство TABASCO, соучредителем которого он является.

Экс-председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов отметил, что среди клиентов агентства такие известные компании как Алло, Hyundai, Henkel, Наша Ряба, Национальный банк Украины, Kernel, Оболонь и многие другие.

"Интересно, как их ценности соотносятся с ценностями их подрядчика?", - написал Нефедов.

Известный общественный активист Роман Синицын призвал остановить сотрудничество с TABASCO и его соучредителем Смирновым.



«Было когда-то в Украине большое креативное/рекламное агентство Табаско, но думаю это уже все, нет, приехали, рецессия, п#зда. И нужно все для этого сделать, потому что табаско = рсн. И этого гандона, типа фаундера, нужно исключить из сознательной тусовки, потому что он ничем не отличается от оккупанта. У нас на фронте каждый день гибнут десятки лучших Людей, чтобы эта чепуха здесь что-то подобное транслировала», — написал Синицын в Facebook.

Вскоре Нефедов добавил, что компании Vodafone и ОККО сообщили, что уже не работают с этим агентством, а некоторые, как УкрГазБанк, Укрэксимбанк и Минздрав, сотрудничали очень давно.

На Facebook-странице агентства TABASCO позже появился пост в ответ на скандал. Там заявили, что не несут ответственности за личное мнение Смирнова и отметили, что оно было высказано не от имени агентства.

«Команда агентства не разделяет высказанную точку зрения. Агентство поддерживает становление украинского языка как неотъемлемого атрибута украинской Независимости», — говорится в сообщении.

В TABASCO добавили, что «все мы — украинцы, и, несмотря на самые жестокие споры, у нас есть один общий враг — россия» и заявили, что с первого дня войны агентство поддерживает ряд волонтерских проектов.