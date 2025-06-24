СБУ установила личности трех российских военных, которые во время оккупации Киевской области расстреливали гражданских

Военным РФ, которые расстреливали гражданских в оккупированной части Киевской области, сообщили о подозрении (Фото: Офис генерального прокурора)

Правоохранители заочно сообщили о подозрении трем российским военным, которые расстреливали гражданских во время оккупации в Киевской области. Об этом сообщает СБУ во вторник, 24 июня.

По данным следствия, одним из них был 35-летний командир одного из подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ (место дислокации: Псков) капитан Тимур Тамазов.

В СБУ отметили, что в феврале 2022 года он со своим подразделением находился вблизи поселка Здвижевка Бучанского района.



Как сообщает Офис генерального прокурора, подозреваемый вместе с другими российскими военнослужащими, личности которых пока не установлены, совершил почти двадцать выстрелов по автомобилю Mercedes Sprinter.

Правоохранители задокументировали, что в тот день четверо работников строительной компании пытались выехать из зоны боевых действий на собственном микроавтобусе, пишет СБУ. Тогда подчиненные подозреваемого оккупанта почти в упор расстреляли авто из автоматов Калашникова. В результате полученных ранений, двое мужчин погибли на месте, еще двое — получили тяжелые телесные повреждения.

Другим подозреваемым является 23-летний военный 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии вооруженных сил РФ Владимир Осипов. Как сообщают в СБУ, 28 марта 2022 года он застрелил из автомата двух жителей Гостомеля.

Третьим фигурантом является 48-летний командир роты 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады оккупационных группировок РФ Алексей Абрамов. Во время оккупации поселка Иванков он приказал своим подчиненным пытать жителей, а также составлять «расстрельные списки» участников движения сопротивления.

Всем трем оккупантам заочно сообщили о подозрении по чч 1, 2 ст. 438 УК (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Им грозит пожизненное лишение свободы.