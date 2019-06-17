Сообщения о занятии украинскими военными позиций в Донецке оказались фейком — ООС Сегодня, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Операция Объединенных сил / Facebook Операция Объединенных сил / Facebook

В штабе операции Объединенных сил опровергают сообщения о якобы занятии украинскими подразделениями позиций на территории Донецка.

Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

«В сети Интернет распространяется информация о якобы занятия позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. … Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

«Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и запланированных на ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины», — отмечают в штабе ООС.

Отмечается также, что для создания фейкового сообщения была использована недостоверная информация, «в частности, личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины».

«Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняя боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм международного гуманитарного права», — подчеркивают в штабе ООС.