Сообщение Киев — Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе — министр

4 мая, 13:34
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Сообщение Киев — Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Сообщение Киев — Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что сообщение Киев — Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе.

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«Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки», — написал он в Facebook.

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По его словам, после освобождения Киевской области от российских оккупантов и разминирования, Укравтодор начал процесс возобновления проезда на важных логистических маршрутах региона.

https://www.facebook.com/100004848136863/posts/2116918431813074/

«На Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения. На сегодняшний день, по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев — Ковель — Ягодин», — сказал глава ведомства.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Киев Житомир Александр Кубраков Война России против Украины

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