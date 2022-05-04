Сообщение Киев — Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе — министр 4 мая, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Сообщение Киев — Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что сообщение Киев — Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе.

Война России против Украины — главные события 4 мая

«Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки», — написал он в Facebook.

Видео дня

По его словам, после освобождения Киевской области от российских оккупантов и разминирования, Укравтодор начал процесс возобновления проезда на важных логистических маршрутах региона.

«На Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения. На сегодняшний день, по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев — Ковель — Ягодин», — сказал глава ведомства.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.