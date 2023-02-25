В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К 25 февраля, 09:36 Карта воздушных тревог (Фото:Скриншот/alerts.in.ua)

По состоянию на 9:30 25 февраля во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Она связана с поднятием в воздушное пространство РФ истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает мониторинговая группа Мониторинг военной активности .



Отмечается, что этот истребитель — потенциальный носитель гиперзвуковых ракет Кинжал, которую не способны сбить украинские силы противовоздушной обороны.

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По состоянию на 9:55 в большинстве областей Украины объявлен отбой воздушной тревоги. Запуски ракет не зафиксированы.