В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К

25 февраля, 09:36
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Карта воздушных тревог (Фото:Скриншот/alerts.in.ua)

Карта воздушных тревог (Фото:Скриншот/alerts.in.ua)

По состоянию на 9:30 25 февраля во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Она связана с поднятием в воздушное пространство РФ истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает мониторинговая группа Мониторинг военной активности .

Отмечается, что этот истребитель — потенциальный носитель гиперзвуковых ракет Кинжал, которую не способны сбить украинские силы противовоздушной обороны.

Видео дня

По состоянию на 9:55 в большинстве областей Украины объявлен отбой воздушной тревоги. Запуски ракет не зафиксированы.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Воздушная тревога МиГ 31К

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