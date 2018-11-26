Сомнительная инициатива. Почему в Луцке родители детей будут платить за обучение в школах и садиках

В Луцке родители детей из соседних территориальных громад будут платить за обучение в школах и садах. Такое решение поддержала постоянная комиссия Луцкого городского совета по вопросам социальной защиты, здравоохранения и образования. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Доступность образования

Комиссия решила, что в городе возникла необходимость урегулировать территориальную доступность образования. Проект решения опирается на бюджетный кодекс, децентрализацию и закон Украины Об образовании, говорится на сайте Луцкого городского совета.

Граждане являются плательщиками налогов в местные бюджеты, поэтому их дети имеют право на бесплатное образование

В городских школах учится менее 2,5 тыс. детей из близлежащих территориальных общин. А в садах - полтысячи детей. Это приводит к очередям и переполненности учреждений, говорится в заключении комиссии.

Часть оплаты за обучение детей, не зарегистрированных в Луцке, лежит на бюджете города. Из него также платят зарплату педагогам, в комментарии телеканалу UA: Волинь рассказала директор Департамента финансов и бюджета Луцкого горсовета Лилия Елова. Плату с родителей хотят брать, чтобы уменьшить нагрузку на городской бюджет. Если они работают в Луцке и платят там налоги, то за обучение ребенка платить не будут.

Жители города уже отреагировали на такую ​​инициативу. Активно комментируют ее в социальных сетях. Мнения разнятся. Некоторые поддерживают, но есть и такие, кому идея не нравится.

Комментарии жителей города

Содержание ребенка в саду обходится бюджету города в 2 тыс. грн в месяц без затрат на питание, рассказала начальник управления образования, молодежи и спорта исполнительного комитета Мукачевского городского совета Екатерина Кришинець-Андялоши. Компенсировать расходы городскому бюджету могли бы сельские советы или родители. Но пока такую ​​инициативу в Мукачево приостановили.

Лариса Желовага: "Как мама, я "за" такую ​​плату, так как моего ребенка не хотели в учебно-воспитательный комплекс №9 свое время принимать, потому что школа переполнена детьми из окрестных сел. А мы живем через дорогу и через неместных детей могли не попасть вообще учиться".

Алексей Колтунович: "В городской власти нарушают право на бесплатное образование. В школах коррупция. За деньги там с любого села возьмут, хотя могли просто отказать неместным. Но деньги - дороже всего".

Алла Шокало: "Это какия-то уже ерунда начинается. Куда мы катимся? Зачем детей в школе учить, если за это нужно платить? Так лучше учить дома и платить. Тогда можно увидеть результаты".

Наталья Петрук: "Я так поняла, что родители, которые работают в городе, платить за детей в городских школах не будут. А как быть с детьми в сельских школах и детсадах, родители которых работают в городе? Тогда деньги с них будет брать уже сельский совет?"

Нарушение права на бесплатное образование

Инициатива платить за обучение детей, которые не приписаны в городе, нарушает право на бесплатное образование, сказала резидент кабинета экспертов общественного движения Все вместе Альбина Паранюк. А вот обеспечить условия для образования - это обязанность органов местного самоуправления.

"Школа не имеет оснований делать это за счет родителей. Родители являются плательщиками налогов", - сказала Паранюк.

По информации исполняющего полномочия городского головы Луцка Григория Пустовит, в городе пять садов работают на окрестные села. Окончательное решение по плате за детей из области будет принято на сессии горсовета в среду.