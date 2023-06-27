Солнечная электростанция как конструктор LEGO: как растянуть расходы во времени? 27 июня, 14:38 Новости компаний фрипик

Повышение стоимости электроэнергии и перебои в работе сети из-за постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру стимулируют спрос на солнечные электростанции (СЭС). Для тех, кто не готов инвестировать сразу в мощную СЭС, есть разные варианты, как установить ее в несколько этапов. Специалисты из компании Atmosfera рассказывают, как можно растянуть расходы на СЭС во времени и постепенно наращивать ее мощность.

Какой тип солнечной электростанции выбрать?

Самыми дешевыми из всех являются сетевые СЭС, которые не имеют аккумуляторных батарей. Такой тип СЭС не поможет, если вдруг выключат свет, поскольку не будет работать при отсутствии сети. Однако производимая ими электроэнергия используется параллельно с энергией от электросети, что позволяет экономить на коммунальных платежах. Также сетевая СЭС позволяет продавать излишки электроэнергии в сеть.

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Более дорогим типом станции является автономная СЭС. Она обеспечивает бесперебойное питание дома: благодаря аккумулятору накапливает избыточную энергию в солнечный день и отдает во время отключений или ночью.

Гибридные СЭС сочетают в себе преимущества двух предыдущих типов, позволяя владельцу и накапливать излишки электроэнергии в аккумуляторах, и продавать их в сеть благодаря специальному инвертору.

Инфографика: Atmosfera

Какое оборудование есть в составе СЭС и что из этого можно усиливать?

В общем расходы на гибридную (автономную) солнечную станцию включают следующие компоненты:

Аккумуляторные батареи ( АКБ) — 40%

АКБ) — 40% Фотомодули — 30%

Инвертор гибридный — 20%

Крепления — 8%

Другое ( коннекторы, кабель, щиты защиты) — 2%

Самым дорогим компонентом станции являются литий-ионные аккумуляторы, они составляют ориентировочно 40% стоимости СЭС. Цены на литий в мире постоянно растут из-за истощения запасов в процессе добычи и роста спроса на электромобили, именно поэтому АКБ и составляют значительную часть бюджета на СЭС.

Александр Ковпак, технический директор компании Atmosfera

«Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет, мы советуем клиентам сначала установить фотомодули и гибридный инвертор без аккумуляторов. Таким образом на первом этапе они получат полноценную „сетевую“ станцию, которая будет покрывать часть собственного потребления дома. Через некоторое время можно установить аккумуляторы, которые обеспечат дом резервным питанием на период отключений», — советует технический директор компании Atmosfera Александр Ковпак.

Еще одним способом сэкономить на аккумуляторах является установка на первом этапе более дешевых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Добавлять новые батареи в таком случае не будет возможности, поскольку они быстро теряют свои свойства накопления, и при подключении в систему новой батареи, старые аккумуляторы будут ее сами разряжать. Однако цикл жизни таких батарей непродолжителен: при постоянном полном заряжании и разряжании они прослужат около года — примерно 300−400 циклов заряда-разряда. Поэтому со временем их можно будет заменить на более качественные литий-ионные аккумуляторы.

Цикл жизни литий-ионных аккумуляторов значительно больше по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. В отличие от свинцово-кислотных, литий-ионные аккумуляторы не боятся глубокой разрядки — это никак не влияет на их работу. Большим их плюсом является возможность масштабирования. В уже работающую систему можно добавлять новый аккумулятор, и это не повредит корректности работы станции и ресурсу новой батареи.

Стоит заметить, что у литий-ионных аккумуляторов есть «шаг» масштабирования. Он зависит от нагрузки, которая есть у потребителя.

Например, на одну АКБ емкостью 2,5 кВт.ч желательно подключать нагрузку 1,25 кВт для корректной работы станции. И если нагрузка на объекте составляет 5 кВт, тогда нужно ставить сразу четыре АКБ. Точно рассчитать шаг масштабирования помогут профессиональные инженеры.

Если сравнивать эти два типа АКБ, литий-ионные стоят в 5 раз дороже свинцово-кислотных, но они «умнее» и их жизненный цикл в 12 раз длиннее — 6000 циклов заряда-разряда. И это только по паспортным данным, на практике это означает, что количество часов питания от АКБ будет в 30−40 раз больше именно для литиевых аккумуляторов.

Можно ли сэкономить и установить сначала свинцово-кислотные аккумуляторы, а потом заменить их на более дорогие? Можно, но только тогда, когда АКБ используются время от времени и не разряжаются до конца.

Фотомодули — на втором месте по стоимости после аккумуляторов.

Владелец станции может добавлять фотомодули при необходимости. Единственное, что его ограничивает — это наличие свободного места. Если речь идет о крышных станциях, желательно все модули устанавливать на южной стороне крыши. Если же там не хватает места, то при масштабировании станции специалисты советуют устанавливать фотомодули на юго-восточной или юго-западной сторонах кровли дома.

Минимальное количество фотомодулей, которые можно добавлять на станцию, зависит от рабочего диапазона инвертора. Для гибридных (автономных) станций «шаг» масштабирования составляет примерно 6−8 фотомодулей, а для сетевых — ориентировочно 16−18.

Инвертор — это главный технологический компонент станции, который определяет, как работает СЭС. Он превращает постоянный ток с фотомодулей, в переменный ток, которым питаются бытовые приборы. Инвертор обычно стоит меньше, чем аккумуляторы и фотомодули. Стоимость инвертора зависит от типа станции. Так, гибридный инвертор — умнее, и он сразу позволит СЭС работать и как сетевая, и как автономная. Стоит он, как правило, дороже, но все зависит от производителя.

«Именно инвертор мы не советуем масштабировать. К примеру, если клиент в конечном итоге рассчитывает иметь станцию мощностью 5 кВт, то нет экономической целесообразности покупать сначала менее мощный инвертор, а затем заменять его или доставлять еще один. Именно это оборудование стоит сразу ставить из расчета на конечную мощность СЭС, осуществляя масштабирование за счет других компонентов станции»,— отмечает Александр Ковпак.

Если сравнивать их стоимость, то сетевой 5 кВт инвертор Solis стоит от $900, а гибридный того же производителя — от $1200.

«Когда я решил поставить автономную солнечную станцию, я думал прежде всего о безопасности своей семьи в случае отключений электроэнергии. На втором месте было — не зависеть от роста тарифов. Понятно, что деньги за восстановление энергоинфраструктуры будут закладываться в тарифы, и это вопрос времени»,— делится Роман, владелец 5 кВт автономной СЭС на Киевщине, — «Но сразу отдать около 9000 долларов было достаточно сложно. Именно столько мне стоила 5 кВт автономная СЭС вместе со всем оборудованием, НДС и монтажными работами. Менеджер Atmosfera предложил мне разбить установку и оплату станции на 2 этапа. Сначала поставили солнечные панели и гибридный инвертор — это обошлось в 5600 долларов. А через 4 месяца доукомплектовали двумя литиевыми аккумуляторами суммарной емкостью 5 кВт. Это стоило 3350 долларов. Эту зиму перезимуем и посмотрим, хватит ли нам хватит. Дом 130 квадратов. Если что, можно увеличить мощность в следующем году — и панелей доставить, и аккумуляторов добавить».

Как работает автономная солнечная станция / Инфографика: ОО "EKOLTAVA"

Оборудование, бывшее в употреблении (Б/У): какие риски следует учитывать?

Б/У оборудование может быть хорошим способом сэкономить средства при покупке СЭС, однако стоит учесть следующие нюансы, чтобы не приобрести оборудование, которое быстро выйдет из строя.

Покупая инвертор, бывший в употреблении, следует учитывать его гарантийный период. У такого оборудования должна быть действующая гарантия от производителя. Или же некоторые дистрибьюторы, как Atmosfera, предлагают полную гарантию на Б/У оборудование, беря на себя ответственность за его производительность и корректную работу.

Б/У фотомодули являются рисковым способом сэкономить из-за сложности выявления в них микротрещин. Такие трещины могут появиться при установке или перевозке фотомодулей и в дальнейшем стать причиной деградации станции и даже локального возгорания.

Как конструктор LEGO: вариантов масштабирования множество

При соблюдении условий эксплуатации СЭС прослужит не менее 25 лет. В течение всего этого периода владелец может устанавливать дополнительные панели и аккумуляторы, чтобы поддерживать необходимую мощность.

Это позволяет инвестировать средства в станцию в комфортном для покупателя темпе и выбирать различные комбинации оборудования в зависимости от потребностей, которые могут меняться со временем.

Если Вы заинтересовались темой, советуем посмотреть интервью с владельцем 5 кВт автономной СЭС, который внедряет свой проект автономного дома постепенно.