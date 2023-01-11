Журналисты СNN под Соледаром не видят признаков неминуемого отступления ВСУ

11 января, 21:06
Поделиться:
Украинская армия из состава 43-й бригады недалеко от Соледара, Украина, 11 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинская армия из состава 43-й бригады недалеко от Соледара, Украина, 11 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Команда журналистов CNN, которые находятся в семи километрах от Соледара Донецкой области, сообщает, что не видят признаков неминуемого отступления украинских сил.

Журналисты отмечают, что слышат непрекращающийся сильный артиллерийский огонь в окрестностях украинского города, который в последние дни был местом ожесточенных боев.

Видео дня

«Мы примерно в пяти милях, семи километрах от места, где бушует эта битва. Вы можете слышать артиллерию — большая часть ее уходит в сторону города», — сказал журналист Бен Ведеман.

Команда CNN сообщает, что в нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняли спокойствие, выполняя свои обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению, без каких-либо признаков неминуемого отступления.

Читайте также:

Российские захватчики усиленно атакуют в районе Соледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne) «Враг идет группами до 15 человек». Военный — о том, почему в аду Соледара молчит наша артиллерия, и о реальных потерях россиян

Они также отметили, что на вблизи фронта находилось множество военных и медицинских машин из Польши, Франции, США и Великобритании.

Эта информация опровергает сообщения росСМИ о якобы успехах оккупантов в Соледаре.

При этом один из солдат в комментарии телеканалу сообщил, что ситуация в городе «очень сложная», а «следующие 24 часа будут критическими».

«Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой», — сказал в солдат, имя которого указывается из соображений безопасности.

Он также призвал не верить словам главы российской ЧВК Вагнер Евгения Пригожина заявившем о якобы взятии под контроль Соледара.

Читайте также:

Солдат добавил, если ближайшие время украинские части удержат свои позиции, его подразделение сможет безопасно отступить. Он сказал, что россияне глушат украинскую связь, что чрезвычайно затрудняет координацию.

Ранее президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 11 января, подчеркнул, что защитники Украины на Донецком направлении держатся, а российская пропаганда распространяет заявления о якобы «достижениях» оккупантов в районе Соледара.

https://www.youtube.com/embed/_Hxj6fzSseg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X