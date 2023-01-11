Журналисты СNN под Соледаром не видят признаков неминуемого отступления ВСУ 11 января, 21:06 Украинская армия из состава 43-й бригады недалеко от Соледара, Украина, 11 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Команда журналистов CNN, которые находятся в семи километрах от Соледара Донецкой области, сообщает, что не видят признаков неминуемого отступления украинских сил.

Журналисты отмечают, что слышат непрекращающийся сильный артиллерийский огонь в окрестностях украинского города, который в последние дни был местом ожесточенных боев.

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«Мы примерно в пяти милях, семи километрах от места, где бушует эта битва. Вы можете слышать артиллерию — большая часть ее уходит в сторону города», — сказал журналист Бен Ведеман.

Команда CNN сообщает, что в нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняли спокойствие, выполняя свои обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению, без каких-либо признаков неминуемого отступления.

Они также отметили, что на вблизи фронта находилось множество военных и медицинских машин из Польши, Франции, США и Великобритании.

Эта информация опровергает сообщения росСМИ о якобы успехах оккупантов в Соледаре.

При этом один из солдат в комментарии телеканалу сообщил, что ситуация в городе «очень сложная», а «следующие 24 часа будут критическими».

«Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой», — сказал в солдат, имя которого указывается из соображений безопасности.

Он также призвал не верить словам главы российской ЧВК Вагнер Евгения Пригожина заявившем о якобы взятии под контроль Соледара.

Солдат добавил, если ближайшие время украинские части удержат свои позиции, его подразделение сможет безопасно отступить. Он сказал, что россияне глушат украинскую связь, что чрезвычайно затрудняет координацию.

Ранее президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 11 января, подчеркнул, что защитники Украины на Донецком направлении держатся, а российская пропаганда распространяет заявления о якобы «достижениях» оккупантов в районе Соледара.