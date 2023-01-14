Жестокие бои за Соледар продолжаются — Минобороны 14 января, 19:54 Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 43-й бригады на фронте вблизи Соледара (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

По состоянию на субботу, 14 января, жестокие бои за Соледар продолжаются, враг несет большие потери.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



"Жестокие бои за Соледар продолжаются. Наши воины отбивают непрерывные атаки врага – и днем, и ночью", – написала она в Telegram-канале.

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Маляр подчеркнула, что враг несет большие потери, но продолжает выполнять преступные приказы своего командования.