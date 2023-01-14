Жестокие бои за Соледар продолжаются — Минобороны

14 января, 19:54
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Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 43-й бригады на фронте вблизи Соледара (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 43-й бригады на фронте вблизи Соледара (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

По состоянию на субботу, 14 января, жестокие бои за Соледар продолжаются, враг несет большие потери.

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Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Жестокие бои за Соледар продолжаются. Наши воины отбивают непрерывные атаки врага – и днем, и ночью", – написала она в Telegram-канале.

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Маляр подчеркнула, что враг несет большие потери, но продолжает выполнять преступные приказы своего командования.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Министерство обороны Украины Соледар Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

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