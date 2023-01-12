Россияне захватили часть индустральной застройки Соледара — офицер ВСУ

12 января, 14:28
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Разрушенные здания на юге Соледара на спутниковом снимке, сделанном 10 января (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Разрушенные здания на юге Соледара на спутниковом снимке, сделанном 10 января (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что россияне захватили часть индустриальной застройки Соледара, но не контролируют город полностью.

Отвечая на вопрос о том, что он знает о частичном захвате оккупантами многоэтажек на окраинах Соледара, Березовец ответил Радио NV:

https://www.youtube.com/watch?v=ICSbxK_2v1M

«Городская застройка Соледара ниже (чем в Бахмуте — ред.), но есть там, конечно, многоэтажные дома. Поэтому, безусловно, враг находится в пригороде. Они захватили часть индустриальной городской застройки. Но все эти сообщения о том, что они уже захватили мэрию, зашли в центр города, не соответствуют действительности».

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О том, что российские оккупанты захватили многоэтажки в Соледаре, заявлял в эфире Радио NV лидер движения Гонор Сергей Филимонов.

«По Соледару, насколько мне сейчас известно, у нас есть плохая ситуация: черти смогли зайти на многоэтажки и контролируют те высоты, которые там есть», — говорил он.

12 января заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что в районе Соледара Донецкой области продолжаются тяжелые бои, войска РФ безуспешно пытаются прорвать оборону украинских военных.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

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Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений, но несет большие потери.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь проживало около 11 тыс. человек в шесть раз меньше, чем в Бахмуте.

С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу головное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Соледар Тарас Березовец Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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