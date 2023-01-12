Цена, которую Россия уже заплатила за Соледар, совершенно не имеет смысла — Березовец 12 января, 16:48 Дым над Соледаром, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Радио NV заявил, что та цена, которую Россия уже заплатила за взятие Соледара, совершенно бессмысленна.

В эфире Радио NV Березовец подчеркнул, что в отличие от Бахмута Соледар штурмуют исключительно элитные подразделения российских Вооруженных сил — десантники и вагнеровцы.

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«Опасность для них состоит в том, что поскольку штурм продолжается с 27 декабря, ежедневно они теряют убитыми сотни своих военных. За это время они уже потеряли несколько тысяч своих элитных бойцов, замены которым действительно нет», — пояснил офицер ВСУ.

Он сказал, что в этом случае российские власти сделали ставку, как в казино, надеясь, что она «выстрелит».

«В любом случае… Знаете, есть победа пиррова, а есть победа херова, я извиняюсь. Почему? Потому что они в любом случае (возьмут ли они Соледарь, не возьмут ли) положили там элиту и продолжают добивать собственную элиту, замены которой нет, которая требует подготовки в течение многих лет, даже не месяцев», — добавил Березовец.

Офицер ВСУ отметил, что Путину нужна любая победа, чтобы перекрыть информационное поражение — уничтожение оккупантов в Макеевке, однако «несмотря на важность битвы за Соледар, та цена, которую они уже заплатили к настоящему моменту и еще заплатят, совершенно бессмысленна».

«Потому что пополнить те элитные части, которые они уже потеряли (и давайте еще добавим Бахмут) они просто восстановить их физически не смогут», — убежден Березовец.

12 января заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что в районе Соледара Донецкой области продолжаются тяжелые бои, войска РФ безуспешно пытаются прорвать оборону украинских военных.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений, но несет большие потери.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь проживало около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в Бахмуте.

С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу головное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.

