Силы ВСУ вывели из Соледара. Защитники выполнили задачу, потери РФ при попытке взять город достигли уровня двух чеченских войн: что известно 25 января, 14:16 Украинский военный на линии фронта вблизи Соледара, 14 января 2023 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

25 января украинское командование впервые подтвердило, что Вооруженные силы Украины выведены из города Соледар — после того, как украинские военные выполнили основные задачи обороны города, а также истощение врага и удержание линии фронта.



Информацию об отходе украинских защитников из Соледара подтвердил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментариях Суспільному, BBC News Украина, агентству AFP. Дату отвода войск он не уточнил, добавив, что ВСУ оставили Соледар «после многомесячных тяжелых боев, в том числе в течение последних недель».

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Вот главные факты о выводе ВСУ из города Соледар (Донецкая область), о которых сообщил Череватый:

защитники Соледара выполнили основную задачу : не дали врагу системно прорвать оборону на донецком направлении фронта и выйти в тыл, а затем продвинуться на оперативное пространство далее;

: не дали врагу системно прорвать оборону на донецком направлении фронта и выйти в тыл, а затем продвинуться на оперативное пространство далее; ВСУ максимально истощили российские силы на этом направлении: по словам Череватого, «выбили максимально прежде всего живой силы» противника, врагу нанесены огромные потери в личном составе, сравнимые с потерями агрессора в двух чеченских войнах ;

на этом направлении: по словам Череватого, «выбили максимально прежде всего живой силы» противника, врагу нанесены огромные потери в личном составе, сравнимые с ; линия фронта была выровнена: нет ни окружения, ни взятия в плен украинских войск;



украинских войск; сейчас Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны ;



; решение об уходе из Соледара было принято « для сохранения жизней личного состава» ( «Это война. Каждый военачальник принимает решение с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага», — объяснил Череватый).



«Это война. Каждый военачальник принимает решение с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага», — объяснил Череватый). защитники Соледара совершили настоящий подвиг: они защищали город и «мощно держали свои позиции», несмотря на преимущество врага в 3−5 раз;

они защищали город и «мощно держали свои позиции», несмотря на преимущество врага в 3−5 раз; Россия бросила все силы на Соледар, чтобы привлечь внимание к «маленькому городу на фоне того, что ранее враг потерпел существенные поражения в Киевской области, во время харьковской операции, лиманской и херсонской».

Российские войска сосредоточились на попытке захватить Соледар, начиная с первой недели 2023 года, хотя пытались взять город с мая 2022-го. По данным Минобороны, в январе оккупанты бросили на это направление почти все свои основные силы, используя в качестве «пушечного мяса» как штурмовые подразделения ЧВК Вагнера, так и другие виды войск. В результате интенсивных боев с активным использованием артиллерии и авиации Соледар был практически полностью разрушен.

NV следит за последствиями выхода ВСУ из Соледара и дополнительными комментариями об этом решении.