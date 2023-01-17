«Плато битвы». Реальный перелом в Соледаре произойдет через два дня — волонтер

17 января, 12:03
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САУ Panzerhaubitze 2000 украинских военных неподалеку от Соледара, Донецкая область, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

САУ Panzerhaubitze 2000 украинских военных неподалеку от Соледара, Донецкая область, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Реальный перелом в Соледаре произойдет через два дня, считает волонтер Павел Нарожный. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Мы вышли на какое-то плато этого сражения, а реальный перелом произойдет примерно через два дня. Через день, через два. И тогда мы поймем, за кем останется Соледар: есть ли у россиян силы забросать дальше трупами этот город, или наши солдаты удержатся, будет ли решение отойти», — убежден Нарожный.

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Бои за Соледар активизировались в конце 2022 года.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Черевой сообщал, что Россия использует там боевые подразделения "вагнеровцев", а также подразделения других видов войск РФ.

Россияне уже неоднократно сообщали фейковую информацию о том, что город захвачен.

Однако Соледар до сих пор фигурирует в сводках украинского Генштаба как город, где продолжаются бои.

https://www.youtube.com/watch?v=_SeZAt_v5Qo&t=5s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Донецкая область Соледар Радио NV Война России против Украины

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