Не вынужденно отошли — выровняли оборону. Командир аэроразведки Мадяр рассказал, как плохие «хробаки» становятся хорошими в Соледаре 14 января, 17:07 Эксклюзив NV Соледар 10 января 2022 года (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Соледар продолжают защищать украинские военные, об организованном вынужденном отступлении речь не идет, уверяет командир аэроразведки Роберт Бровди с позывным Мадяр.

В эфире Radio NV он рассказал, как идут бои.

Заберите, пожалуйста, из оборота понятие «отошли вынужденно» и так далее. Есть командование, которое в сложившейся ситуации приняло взвешенные тактические решения — создание эшелонированной линии обороны и выравнивание позиций.

Видео дня

Для того, чтобы сделать невозможным наличие какой-то "грыжи" в виде отдельной военной бригады, которая будет выпирать вперед образовавшейся линии и находиться в зоне риска даже оперативного окружения.

Почему руссня не может подтвердить, где эти тысячи погибших доблестных 46-й, 10-й, 77-й бригад? Их нет. Своевременно выровняли линию! Ребята держали, выиграли нам время, все сзади сформировались в новую полосу. И в ту полосу влилась, как ртуть, знаете, которая возвращается по капелькам в свою массу, вернулась и выровнялась оборона.

Безусловно, те ребята, которые держали эту "грыжу" в центре Соледара, понесли потери! Но это не были потери аномальнее обычных, к сожалению, происходящих при типичных уличных боях.

Слава Богу, что большого количества уличных боев в Украине еще не было. Это самые тяжелые бои. Там очень тяжело планировать и влиять на ситуацию, потому что речь идет об отсутствии четко определенной линии нашей и линии враждебной. Там все идет от дома к дому. И та полоса очень существенно и быстро меняется. Ты будто только что был в полосе, а после этого в каких-то обстоятельствах через 20 минут оказался в окружении, даже оперативном, с тоненьким канальцем выхода. Ты можешь об этом не знать, упустить время.

Это единственное верное решение было: выровняться и занять позиции. И теперь мы даем отпор всем тем, кто заходит. Они у нас на ладони, даже когда они перемещаются по Соледару.

Мороз, что важно, очень хорошо доделал свою работу в части превращения плохих "хробаков" (россиян - ред.) в добрых (а хороший "хробак" – мертвый) в момент их ранения. Если "хробака" ранило в том месте, где он есть, обычно, никто за ним не возвращается. Через час, через два он превращается в хорошего червя. Мы только потом фиксируем его последнюю позу. Черного юмора немного, простите.