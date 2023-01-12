Под Соледаром враг концентрирует свои усилия на уничтожении операторов украинских БПЛА — Березовец 12 января, 15:47 Поврежденные здания в Соледаре на спутниковом снимке от 3 января (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Политолог и офицер первой отдельной бригады спецназа имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Радио NV рассказал, что под Соледаром враг концентрирует свои усилия на уничтожении операторов украинских беспилотников.

«Враг концентрирует свои усилия на уничтожении операторов украинских БПЛА. Они поставили задачу — наносить удары и уничтожать наших операторов. По ним наносятся удары дронами-камикадзе Ланцет, а также российской артиллерией. То есть, это приоритетная цель для россиян. Они понимают значение разведки и потому они уничтожают», — сказал Березовец Радио NV.

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В интервью NV Березовец также сообщал, что под Соледар враг перебросил элитные подразделения Вагнера и десантно-штурмовых войск.

«Они учли свой негативный опыт штурма в городской конгломерации и сейчас переключились в первую очередь на окружение города. То есть сейчас их основные усилия сосредоточены на том, чтобы окружить город Соледар с севера и с юга и взять в оперативное окружение 10-ю горно-штурмовую бригаду и 46-ю бригаду ДШВ, которые сейчас находятся там с декабря», — рассказал офицер ВСУ.

По его словам, враг атакует малыми группами — преимущественно по восемь человек.

«Это „вагнеровцы“, которые несут на себе максимум БК, несут переносные РПО Шмель. Если первая группа погибает, они оставляют их за собой, возле отметки, которую, как правило, вешают из белой ткани. Это ориентир для следующей группы вагнеровцев, следующих за ними. Идут волнами. За день совершают десятки атакующих действий», — описал он тактику врага.

12 января заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в районе Соледара Донецкой области продолжаются тяжелые бои, войска РФ безуспешно пытаются прорвать оборону украинских военных.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Генштаб ВСУ сообщил, что враг пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений, но несет большие потери.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь проживало около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в Бахмуте.

С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.