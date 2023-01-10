Враг продолжает штурм, подступы к нашим позициям усеяны телами россиян — Маляр о ситуации в Соледаре

10 января, 20:44
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Соледар практически уничтожен войсками РФ, украинские военные продолжают держать оборону (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Соледар практически уничтожен войсками РФ, украинские военные продолжают держать оборону (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что войска РФ продолжают штурм украинского города Соледар в Донецкой области.

«Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника», — пишет она в Telegram.

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Маляр добавила, что украинские военные мужественно держат оборону.

«Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация», — сообщила она.

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Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что за минувшие сутки войска РФ обстреливали Соледар 86 раз и сейчас там самая сложная ситуация на восточном фронте.

8 января Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

https://www.youtube.com/embed/zgJ2-TYln80
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Соледар Штурм Анна Маляр

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