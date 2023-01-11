2 недели штурмов Соледара. Вероятное взятие города будет для РФ не пирровой, а херовой победой — Березовец о боях ВСУ с элитой армии РФ 11 января, 08:53 Эксклюзив NV РСЗО Град 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которая держит оборону Соледару (Фото:10 отдельная горно-штурмовая бригада / Facebook)

России нужна любая символическая победа, поэтому Бахмут и Соледар стали для армии РФ и наемников политическими целями, считает политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

Оккупанты штурмуют Соледар с 27 декабря. Количество атак настолько огромно, что их никто не может даже сосчитать, говорит Березовец. Согласно его информации в боях Россия уже лишилась нескольких тысяч своих элитных бойцов, замены которым нет. Поэтому, по его мнению, независимо от того, удастся ли РФ захватить Соледар, это уже будет победа не пиррова, а херовая.

Видео дня

Подробности боев за Соледар Березовец рассказал в интервью Radio NV.

— Есть два довольно разных сообщения. Со стороны украинских защитников появилась информация, что Бахмут — наш, Соледар — наш. В сообщении разведки Британии говорится, что российские войска и силы группы Вагнера, вероятно, контролируют большую часть Соледара. Что вам известно о происходящем там сейчас?

— Я знаю информацию напрямую от участников событий. Я говорил с нашими офицерами. Ситуация следующая: враг снизил давление на Бахмут, откуда было переброшено значительное количество подразделений российской ЧВК Вагнер, а также российских ДШВ — десантно-штурмовых войск или, как они еще их называют, ВДВ. То есть вся элита российской армии сегодня перекочевала из Бахмута на Соледар.

И поэтому давление на Бахмут существенно уменьшилось, на Соледаре — соответственно, возросло. Напомню, штурмовые действия врага в Соледаре, вокруг него продолжаются от 27 декабря. То есть более 10 дней враг непрерывно совершает штурмовые атаки: ежедневно, волнами они накатываются и пытаются захватить позиции украинской армии.

Враг сделал выводы для себя после многомесячной неудачной попытки зайти в город Бахмут. Они решили сменить тактику. Во-первых, вместо захода в город Соледар они основные усилия концентрируют на его окружении с юга и севера для того, чтобы отрезать ключевую трассу, соединяющую Соледар и Славянск.

Также враг сконцентрировал усилия на малых штурмовых отрядах в количестве от 4 до 15 бойцов. Это элитные части Вагнера, а также десантники, которые под прикрытием малой артиллерии (минометов 82, 120 калибров) постоянно совершают нападения на украинские позиции.

Тактика врага также изменилась. Наши офицеры говорят, что враг действует следующим образом. Как правило, группами по восемь человек, в составе которых обязательно есть оператор БПЛА, засекающий позиции украинских воинов. Враг начинает накрывать их позиции артиллерией из минометов. Каждый из участников этой штурмовой группы обеспечен максимум БК. То есть традиционно они идут без бронежилеов с максимальной нагрузкой БК. Также каждый из штурмовиков имеет при себе РПГ Шмель. Большие группы (более 10 человек) также тянут за собой гранатометы АГС и крупнокалиберный пулемет Утес. Если продвигаемая группа вагнеровцев терпит неудачу, уничтожается, они оставляют за собой отметки с помощью белых лент, обозначая путь для следующей группы. То есть следующая группа вагнеровцев, которая уже входит, она уже видит позицию, с которой работали их предшественники.

Что еще определяют. Они очень быстро окапываются. То есть подходят к нашим позициям максимально близко, максимально быстро окапываются. Если отряд вагнеровцев уничтожается, эти позиции используются уже их последователями.

Количество атак ежедневно никто сосчитать не может. То есть основные бои идут, конечно, внутри города и в его окрестностях. Так называемая «стрелкотня» — боевые штурмы происходят с расстояния минимально — от 10 до 50 метров.

— Бойцы сообщали о том, что могли быть частично захвачены многоэтажки в окрестностях. Что вы знаете об этом?

— Почему враг потерпел неудачу при штурме Бахмута и почему ему легче совершать штурмовые действия в Соледаре? Бахмут окружен естественными преградами. Во-первых, река. Во-вторых, болота. В-третьих, лесопосадки. Все это усложняет продвижение врага. Кроме того, городская застройка: все же город Бахмут выше объективно. Там и город побольше: до войны проживало более 70 тыс. человек. Кстати, около 10% до сих пор там остаются.

В Соледаре тоже. Какое-то количество людей (их невозможно сосчитать) в пределах где-то 10−20% продолжает оставаться. Городская застройка Соледара ниже, но есть там, конечно, многоэтажные дома. Поэтому, безусловно, враг находится в пригороде. Они захватили часть индустриальной городской застройки. Но все эти сообщения о том, что они уже захватили мэрию, зашли в центр города, не соответствуют действительности.

Ситуация в Соледаре сложнее. Она хуже, чем в Бахмуте. Город Соледар охраняют элитные части украинских Вооруженных Сил — это 10-я горно-штурмовая бригада, 46-я ДШБ. Это подготовленные, мотивированные бойцы, многих из которых я знаю лично. Но им нужна, безусловно, помощь.

В городе Соледаре, вокруг него, достаточное количество сегодня сосредоточено наших подразделений. Но враг концентрирует основные усилия на перерезании трассы, пытается окружить. Поэтому в помощи они нуждаются, прежде всего, в артиллерии, минометах. Почему? Так как там очень тяжело целиться по малым группам, враг рассредоточивает свои усилия. Небольшие группы могут быть уничтожены в основном либо стрелковым оружием, либо гранатометами, либо минометами.

— Посетил эти позиции генерал Сырский, отвечающий именно за восточное направление. Изменилось ли что-нибудь после его визита? Как можно его оценить?

— Надо понимать, что для бойцов, отражающих многие месяцы и недели российский штурм, безусловно, присутствие их командиров влияет и имеет определяющее значение. То, что президент Зеленский приезжал в Бахмут. То, что командующий Сухопутными войсками, Герой Украины, генерал Сырский прибыл и в Бахмут, и в Соледар, имело огромное значение. Конечно, это поднятие морального духа у наших подразделений там.

Но надо сказать: когда мы говорим об элитных подразделениях Вооруженных Сил Украины, о силах ДШВ, там достаточно высокий уровень доверия между офицерами, сержантами и солдатами. Очень помогает то, что это не просто мотивированные, но и подготовленные воины. Они действительно делают совершенно невозможные вещи.

Там находятся силы украинского спецназа, Силы специальных операций, которые также уничтожают врага, причем малыми группами. Накануне сообщалось, что небольшая группа украинских ССОшников в составе 4 человек атаковала превосходящие силы врага. Смогла уничтожить более 10 российских оккупантов, а 6 вагнеровцев — захватила в плен. Это пример того, что они не только мужественны, но и подготовлены, прежде всего технически.

Ключевое значение имеет несколько вещей. Это связь. К сожалению, наш враг также подготовился, в отличие от остальной российской армии. Эти элитные части, у них хорошая связь — эффективная, работающая. Поэтому в этом компоненте наш враг не уступает нам.

Кроме того, разведка, аэроразведка, прежде всего может осуществляться профессиональными, подготовленными операторами. Еще одно важное уточнение: враг концентрирует свои усилия на уничтожении операторов украинских БПЛА. Они поставили задачу — наносить удары и уничтожать наших операторов. По ним наносятся удары дронами-камикадзе Ланцет, а также артиллерией. То есть это приоритетная цель для россиян. Они понимают значение разведки и потому уничтожают.

Кроме того, Ланцеты уничтожают украинскую артиллерию. Они нацелены на то, чтобы уничтожать, прежде всего, западную артиллерию, расположенную в окрестностях Соледара.

— Использует враг и накачанных пропагандой «отбитых» россиян. Они верят, что вообще-то они побеждают и лезут на рожон. Конечно, наши бойцы их уничтожают. Но это создает проблемы, когда такой отбитый рашист бросается на наши позиции. Что вы знаете об этом?

— Насчет мотивации врага. Мы можем спорить, используются ли запретные, скажем так, препараты врагом.

Офицеры с места событий пишут (из интересного, что мне прислали): «Мы наблюдаем раненого, полураздетого, который, несмотря на ранения, все равно ползет вперед к нашим позициям и пытается со своей группой атаковать».

Кроме того, мы понимаем, что они могут, безусловно, сколь угодно быть перекачаны пропагандой, но ключевая их мотивация, ключевой стимул их участвовать в штурмовых действиях под риском ранения или гибели — это деньги, огромные деньги. Очевидно, им предложили большие бонусы за взятие хоть чего-нибудь.

Следует понимать, что это персональная война между Пригожиным и российской армией. Пригожину надо кровь из носа доказывать, что его солдат более эффективен, чем солдат, пребывающий под руководством Шойгу. И потому для него это персональная война.

Поскольку в Бахмуте они потерпели неудачу (объективно и откровенно: взять город шансов у них фактически нет), потенциально захват Соледара для них крайне важен. Чем? Они не просто перерезают трассу, снабжающую Бахмут. Они тоже выходят на оперативное пространство дальше. То есть открывается пространство для их бронетехники, которая, кстати, совсем в Соледаре не используется. Потому что это бессмысленно: там сугубо пехотные действия.

Но их бронетехника может потенциально выходить на оперативное пространство, а дальше уже хорошие трассы. Хотя и простреливающиеся, но хорошие, скоростные трассы в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Поэтому значение битвы за Соледар нельзя переоценить.

— Вы уже вспомнили о Пригожине и о том, что это его персональная война. Были даже публичные ссоры по поводу того, что российский Генштаб не дает достаточно боеприпасов вагнеровцам. То, что они сейчас действуют вместе с регулярными войсками РФ, означает, что вокруг Соледара Пригожин и Шойгу заключили перемирие?

— Нам это точно неизвестно. Мы можем пользоваться только инсайдерской информацией, не всегда надежной, из разных российских анонимных телеграм-каналов, к которой нужно относиться как минимум с долей скепсиса.

Я думаю, нет. Объективно говоря, им нет смысла о чем-то договариваться, заключать перемирие. Потому что они являются естественными врагами. Они соревнуются, прежде всего, за деньги, за российский военный бюджет, и поэтому это будет их конкретный результат.

Идет соревнование. Соледар, в отличие от Бахмута, российские мобилизованные не штурмуют. Повторяю, там только элитные подразделения российских вооруженных сил — десантники и вагнеровцы. То есть только подготовленные, только элита.

Опасность для них состоит в том, что поскольку штурм длится от 27 декабря, ежедневно они теряют убитыми сотни своих военных. За это время они уже потеряли несколько тысяч своих элитных бойцов, замены которым действительно нет.

Можем сказать, что они поставили все, как в казино, на черное, на зеро в этом случае, надеясь, что эта ставка выстрелит. Если она не выстрелит (а шансы на это, безусловно, есть) то у них в любом случае… Знаете, есть победа пиррова, а есть победа херовая, простите. Почему? Потому что они в любом случае (возьмут ли они Соледар, не возьмут ли) положили там элиту и продолжают добивать собственную элиту, замены которой нет, которая требует подготовки в течение многих лет, даже не месяцев.

Еще дополнительно об охоте на операторов украинских БПЛА. После обнаружения операторов ВСУ их координаты передаются артиллеристам Вагнера, которые наносят поражение с использованием снарядов Краснополь. Краснополь — это управляемый российский артиллерийский снаряд, предназначенный для ликвидации с первого выстрела. Один из самых дорогих вражеских снарядов, которые они используют точечно. Но здесь они решили не жалеть, потому что, повторяю, аэроразведка сегодня играет ключевую роль в битве не только за Бахмут, но и за Соледар.

— Тот факт, что сейчас Соледар и Бахмут становятся больше политическими целями, чем тактическими, о чем это говорит? Как могут развиваться события?

— Им нужна любая символическая победа. Мы знаем, что так всегда воевала императорская армия — российская и советская. То есть им лично для Путина нужно перекрывать информационное поражение — уничтожение российских мобилизованных в Макеевке.

Повторяю: несмотря на важность битвы за Соледар, цена, которую они уже заплатили на этот момент и еще заплатят, совершенно бессмысленна.

И они готовы будут потерять еще 300 тысяч, если речь идет о захвате хоть чего-нибудь. Для Путина не имеет значения. И Торецк для них — это победа не просто горькая. Эта победа для них обернется огромным поражением. Потому что пополнить элитные части, которые они уже потеряли (и давайте еще добавим Бахмут), они их просто восстановить физически не смогут.

С лета у них нет продвижения. Более того, они потерпели несколько унизительных поражений, потеряв значительные части оккупированной для себя Харьковской, Херсонской областей. И поэтому захват хоть чего-нибудь, хотя бы одного небольшого городка с населением около 10 тысяч, для них является определенной идеей фикс.

Но еще далеко до того, чтобы говорить, что ситуация для них развернулась в лучшую сторону. Да, ситуация очень сложная для Вооруженных Сил Украины. Но они продолжают удерживать город, несмотря на безумные попытки врага их оттуда вытеснить.