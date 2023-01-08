«Агония». Почему Россия бросает все силы уже на Соледар, а не на Бахмут, объясняет военный ВСУ с передовой. Интервью NV 8 января, 08:20 Эксклюзив NV Из Бахмута виден дым, поднимающийся над Соледаром после российских ударов по городу. 5 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Соледар остается украинским, а сообщения россиян о якобы оккупации города — фейковые, говорят в ВСУ.

Что происходит на этом направлении фронта, рассказал в эфире Radio NV Иван Варченко, военнослужащий ВСУ. Он также объяснил, почему российские приоритеты изменились и теперь оккупанты пытаются взять город в семь раз меньше Бахмута.

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— Вы находитесь на бахмутском направлении. Что вы знаете о Соледаре? Именно оттуда мы получаем много тревожных новостей по поводу того, что враг активизировался. Что вам известно?

— Мы держим контакт с нашими коллегами, которые работают прямо из Соледара. От Бахмута до Соледара расстояние менее 20 км. Понятно, что это единственный участок большого фронта.

Мы понимаем, что Россия традиционно для нее пытается хоть что-то получить сейчас, учитывая то, что новогодние праздники, а она не смогла взять ни одного более или менее заметного для россиян объекта.

Они, например, из Бахмута сделали огромный символ, ожидая, что Бахмут будет взят до нового года. Когда им это не удалось, они сейчас неистовые, поскольку вместо пряников, обещанных им до нового года, их ожидают серьезные плети, что «как да, такой великой армией они не смогли взять маленький населенный пункт», из которого они сделали в своей идеологии пропаганды едва не Сталинград.

На сегодняшний день России, российскому командованию кажется, что они имеют возможность взять хотя бы один из населенных пунктов, находящихся на линии фронта, с тем, чтобы можно было отчитаться Путину и таким образом получить меньшие наказания.

Вместе с тем известно (и это, очевидно), [что тяжело] приходится сейчас нашим военнослужащим, работающим на соледарском направлении, работающим в самом городе Соледаре. Город Соледар находится под контролем Вооруженных сил Украины, Сил обороны Украины и, соответственно, оборона крепко держится.

Независимо от планов россиян и независимо от того, как продвигаются и имеют ли они тактические успехи или нет, мы должны понимать, что любое продвижение россиян уже является пирровой победой. К примеру, под Бахмутом, который насчитывает 70 тысяч жителей, они положили гораздо больше своих воинов. И понятно, что любые дальнейшие их действия лишь увеличивают эту пирровость побед. То есть вложенные ресурсы, израсходованные силы и средства абсолютно не оправдывают всех тактических или оперативных целей, которые могут быть достигнуты, например, при взятии того или иного города.

В Maxar Technologies показали Бахмут летом и сейчас:

Соледар — 10 тысяч населения. И там россияне уже положили в полтора раза больше своих воинов, чем всего было населения в Соледаре.

Это больше пас на россиян: они, возможно, начинают думать, когда много крови идет, когда видят эти гробы с погибшими на территории украинского Донбасса и понимают, что что-то с этим нужно делать.

Но Соледар находится под украинским контролем. Понятно, что Силы обороны будут делать все для того, чтобы не дать возможность для любого праздничного настроения нашим врагам.

— Можно ли утверждать, что они особенно активизировались именно во время праздничной недели? Можно ли говорить о том, что, скажем, на восточное направление они бросили новые силы? Вы это наблюдаете?

— О новых силах вряд ли идет речь. Речь идет о маневрировании силами и средствами, которые есть. Новые силы, конечно, приходят. Мы понимаем, что нависающая с осени сотня тысяч мобилизованных еще должна появиться в украинских полях. К чему-то они готовились. Они готовились к тому, чтобы погибнуть в Украине. Соответственно они будут направлены на гибель в Украине.

Пока мы видим другую обстановку. То, что мы наблюдаем сегодня, это агония, поскольку основные задачи у них стояли до нового года. И понятно, что у России есть относительно неисчерпаемое количество пушечного «мяса», но им чем дальше, тем труднее им пользоваться, поскольку любая дополнительная мобилизация, домобилизация приносит дополнительные конфликты в самой России.

По поводу российской тактики. Думаю, они пользуются силами и средствами, которые есть, активно перемещая их в пределах линии фронта. Где-то там, где им кажется, что могут быть успехи, там усугубляют ситуацию.

Но я все же связываю эту постновогоднюю активность с тем, что генералам, командующим нужно будет ехать в Москву и отвечать за то, что они «второй армией мира» делали на протяжении 2022 года. Для того чтобы минимизировать то наказание, которое будет, они бросают сейчас все силы.

И могу даже привести пример. До нового года на этом участке фронта активное и главное, наверное, участвовали тысячи мобилизованных, из которых тысячи из ЧВК Вагнер и ложились в полях, в том числе преступники, набранные в российских тюрьмах. Сегодня уже в горнило украинской войны бросаются так называемые элитные подразделения военных преступников, такие как штурмовые подразделения и десантные подразделения.

Мы видим по тем свежим трупам, которые предстают перед нашими позициями, что это именно классические Вооруженные силы Российской Федерации. И российские генералы на сегодняшний день не жалеют этой, с позволения сказать, элиты, надеясь на смягчение гнева своего царя. Поэтому новых сил в таком количестве, которые позволяют совершить какие-то прорывные вещи, не наблюдается.

— Появилась информация у западных военных экспертов по Соледару. Они сообщали, что якобы российские оккупанты захватили соляную шахту и даже некоторые районы города. Можете это опровергнуть или подтвердить?

— Наши западные журналисты и представители средств массовой информации в значительной степени пользуются, в частности, информацией из российских средств массовой информации. Конечно, линия фронта может колебаться. Конечно, могут быть удары, контрудары, могут быть разные операции во время оборонного боя в Соледаре. И, конечно, эти колебания линии фронта Россия, как обычно традиционно для себя («Киев за три дня», «мы уже в Одессе и в Николаеве», такими спойлерными новостями выставляют, что Соледар уже взят. А журналисты, возможно, думают, что дыма без огня не бывает, то «напишем, что часть Соледара взята». На самом деле идут тяжелые, сложные бои в Соледаре. Украинцы держат этот город.

— Мы же также от спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого имеем информацию, что только 7 января с полуночи и до обеда было 76 обстрелов оккупантов в направлении Соледара. Я так понимаю, что речь идет и о восточном направлении, и о Бахмутском. Чем они обстреливают? Есть ли там логика какая-нибудь, или это просто терроризм?

— Очередная логика, которую мы можем констатировать, — это логика российского перемирия. Как только россияне говорят о мире, значит, готовься к большей войне, готовься к подвоху, готовься ко лжи и провокациям со стороны россиян, что, собственно, и подтверждает сегодняшняя ситуация с сотнями и тысячами российских обстрелов на всех участках фронта.

Чем обстреливают? Обстреливают традиционными для России артиллерийскими средствами, не щадя снарядов сейчас. Мы понимаем, что работает там и 152-мм ствольная артиллерия, 120-е танки (Т-84−120 — ред.) выходят, БТРы, конечно, которые могут спастись от огня украинской артиллерии. Соответственно, на всем участке фронта всеми силами и средствами пытаются давить, питая иллюзию, что им удастся достичь каких-никаких успехов. Мы стараемся и делаем все, чтобы не дать им возможность праздновать.

— Какие вы видите изменения в тактике врага на восточном направлении?

— Врагу хочется выжить. И это, наверное, единственная мотивация, которая сегодня держит всю эту русскую, с позволения сказать, армию. А пытаясь выжить, конечно, они пытаются совершенствоваться, в частности, технически — средствами наблюдения, видеонаблюдения, приборами ночного видения.

Но, вместе с тем, я понимаю, что нельзя забрасывать шапками, мы очень ценим своих людей. Мы не имеем права недооценивать врага, но и переоценивать его, пугаться, представляя прекрасные перспективы на будущее российской армии, наверное, тоже не стоит.

Мы понимаем, что, несмотря на все титанические усилия, которые прилагают сейчас россияне для того, чтобы более-менее эффективно отрабатывать в Украине, они очень исчерпывающие. У них не будет возможности без поддержки цивилизованного мира исключительно российскими экономическими и техническими возможностями обеспечить потребности российской армии.

А то, что они готовы бросать элиту своей армии, которая обеспечена технически немного лучше, чем так называемые чмобики и чем преступники, набранные из российских тюрем в [ЧВК] Вагнера, то да, этот факт есть, конечно.

Россияне, пытаясь выжить, конечно, будут со временем постоянно усовершенствовать свою тактику. Но ничего нового, на самом деле — они читают те же уставы Вооруженных сил СССР, где подсказывается им, как такая тактика может применяться малыми подразделениями. Да, они ее используют. Да, Вооруженные силы Украины тоже, пытаясь эффективнее уничтожать врага, адаптируются, читают эту тактику и, конечно, используют свои силы и средства для того, чтобы уничтожать врага и сдерживать. Поэтому ничего нового.

— Сыграют ли какую-то роль эти так называемые «ополченцы» — представители террористических организаций «ДНР», «ЛНР»? Они остались?

— Конечно, они остались здесь. Мы понимаем, что так называемые Первый и второй армейские корпуса в значительной степени сформированы из жителей Донецкой и Луганской области, которые счастливо встречали «русский мир», а теперь так же счастливо уже значительное количество из них, если не большинство из них, пали, уже сражаясь за этот «русский мир». Наверное, это не то, чего ждали их жены, их матери, их дети.

Суровый факт «русского мира»: он уничтожает все, к чему прикасается. Собственно, как он уничтожил и представления о каких-то республиках, о счастье в российских объятиях, которые питала какая-то часть проживавших в Донецкой и Луганской области.

Сейчас, как видим, совершен геноцид из-за такого вбрасывания в горнило войны именно первыми этих дончан и луганчан. Выжженная земля остается, остаются женщины, старики и дети на территории Донецкой и Луганской области.

Понятно, что это цена, которую заплатило население за свой глупый и трагический выбор. Но они есть, они работают.

Думаю, даже, когда они будут полностью, до ноги истреблены, каждый, кто имел паспорт украинца до 2014 года, с украинским паспортом прожил там до сих пор, даже когда закончатся украинцы, которых будут бросать в первую линию, то все равно усилят [группировку] и скажут, что теперь жителями «ДНР», «ЛНР» являются набранные уголовники, которым оформят прописку, например, на территории Луганской или Донецкой области. Если успеют, конечно.

Конечно, Россия будет оставлять из этих Первого и Второго армейского корпуса идеологический смысл, что, мол, Донетчина и Луганщина активно борются, хотя на самом деле они уничтожили и Донетчину, и Луганщину в своей оккупированной части, уничтожили генетически все, что поддерживало «русский мир».

— После того, как Украина освободит Донецк, Луганск, как вы лично представляете реинтеграцию тех граждан, которые там проживают? Можем ли мы утверждать, что это возможно, что это будет безболезненно.

— Будет гораздо менее безболезненным возвращение в лоно Украины, чем болезненное пребывание в российских объятиях. Это то, что можно точно гарантировать. И [не будет] большей боли, чем то, что родные и близкие возложили на реализацию сумасшедших, причудливых идей российского императора, руководителя последней империи в мире, преступной империи. Думаю, гораздо легче люди переживут возвращение к цивилизованной жизни. Но родных и близких им уже не вернешь.

Конечно, у них останется неизлечимая рана и, возможно, для кого-то там абсолютно неизлечимая рана. Часть из них вынуждена будет и дальше себя искать: те, кто сотрудничает, те, кто активно помогал «русскому миру» будут вынуждены себе где-то искать убежище в других государствах мира, которые готовы будут их принять. Часть будет находиться и искупать свою вину в украинских тюрьмах. А значительная часть, я думаю, гораздо легче привыкнет к тому, что Украина — это цивилизация, чем они привыкли к этому «русскому миру», который пришел уничтожать и убивать.