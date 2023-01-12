200 км в длину и 300 метров глубиной. История и настоящее легендарных шахт Соледара — главные факты 12 января, 18:52 Сюжет Туннель соляной шахты Артемсоли, предназначенный для экскурсий (Фото:ДП «Артемсіль» via Facebook)

Соледар, ставший сейчас самой горячей точкой в Украине, был центром промышленной добычи соли с 1881 года. За почти 150 лет протяженность соляных шахт в районе города достигла 200 км, а залегают они на глубине до 300 метров.

НВ рассказывает, как они использовались раньше, могут ли по шахтам перемещаться танки и БМП, как недавно утверждал владелец нелегальной ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, и в чем их уникальность.

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Почему заявление Пригожина — «бред»

10 января создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что «побывал» в соляных шахтах Соледара. На видео, опубликованном в его Telegram-канале, он находится под землей, вероятно, в окружении своих боевиков.

Стратком ВСУ в ответ заявил в Telegram, что Пригожин находился не в Соледарских шахтах, сославшись на сообщение известного OSINT-аналитика Def Mon. Тот опубликовал фото соляной шахты в Соледаре и фото пещеры во Владимировке Донецкой области, а также кадр из видео Пригожина, констатировав, что место, где он находится, совершенно не похоже на соляные шахты.

Также Пригожин утверждал, что по шахтам якобы перемещаются танки и БМП.

Кроме того, о возможности использовать соляные шахты в Соледаре писала британская разведка.

«Часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл», — говорится в ее сообщении на странице Минобороны Великобритании в Twitter 10 января.

Главный геолог Артемсоли Виктория Скрипник рассказала Настоящему времени, что использование шахт в военных целях маловероятно, так как стволы шахт глубокие и узкие, и чтобы опускать в них технику для добычи соли ее приходилось разбирать, а затем собирать снова, что занимает очень много времени.



То же самое сказала и представительница Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко-Тюрина, назвав слова Пригожина «бредом».

Кроме того, по словам Скрипник, находиться в шахтах небезопасно, так как вентиляционная система полностью остановлена, и там может быть слишком мало кислорода.

При этом Настоящее время подчеркивает, что главное преимущество тоннелей Артемсоли в том, что они находятся настолько глубоко, что никакая артиллерия достать их не в состоянии, и отмечает, что в 2014 году РФ так и не захватила Соледар.

Насколько масштабны соляные шахты в Соледаре

Промышленная добыча соли в Соледаре началась в 1881 году. За это время на месторождении добыли около 250 млн тонн соли, около 5 млрд тонн соли — разведанные запасы месторождения. На Артемсоли добывали 94% всей соли, потребляемой в Украине, но из-за интенсивных боев предприятие прекратило работу в апреле 2022 года.

Скрипник подчеркивала, что это — крупнейшее предприятие в Европе, с очень высоким качеством соли — «содержание натрия и хлора — 98,5% и выше». По ее словам, пологое залегание пластов соли удобно для ее добычи.

Фото: Цевд Юність via Facebook

Игнатченко-Тюрина также отметила, что 200 км — «общая цифра разведанных месторождений и их конфигураций», а Артемсоль расположена на площади около 53 квадратных километра.

На вопрос о том, можно ли зайти в соляную шахту в Соледаре и выйти в Бахмуте, она ответила: «Честно, я не могу об этом сказать. Это не система подземных ходов из города в город. Шахта может быть какой угодно конфигурации, но есть ли из этой шахты другой выход на поверхность, об этом, я думаю, никому не известно».

Как использовали соляные шахты

Часть шахт в Соледаре была туристической достопримечательностью и еще незадолго до полномасштабного вторжения тут проводили экскурсии для туристов.

В июне 2021 года в соляных шахтах Соледара сняли эпизод передачи Мир наизнанку. В нем, кроме добычи соли, показали подземную церковь в соляной шахте, высота потолка которой — 40 метров.

Также в шахтах на глубине 300 метров расположен спелеосанаторий Соляная симфония, где можно было снять комнату и пожить.

Раньше в помещениях соляных шахт играли симфонические оркестры и проходили художественные выставки. В 2004 году в подземном помещении прошел фестиваль классической музыки Соляная симфония с участием народной артистки Украины, солистки Венской оперы Виктории Лукьянец и Донбасского симфонического оркестра из Луганска под руководством австрийского дирижера Курта Шмидта. Зал вместил 250 слушателей, каждый из которых заплатил за билет от 580 до 2000 евро.

Здесь также состоялся первый в истории человечества полет на воздушном шаре под землей, и этот факт внесли в Книгу рекордов Гиннеса.