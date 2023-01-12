Точка-У и не только. ВСУ уничтожили более сотни российских оккупантов в районе Соледара — видео 12 января, 07:45 Дым поднимается после удара ВСУ (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Более сотни российских оккупантов ликвидированы в районе Соледара, сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 12 января, в Facebook.

Это произошло благодаря слаженной работе воинов Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков.

По данным Генштаба, скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы сил специальных операций ВСУ. На поражение врага была направлена артиллерия.

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Также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс Точка-У.

В результате этого подтверждено уничтожение более 100 оккупантов.

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.