Точка-У и не только. ВСУ уничтожили более сотни российских оккупантов в районе Соледара — видео

12 января, 07:45
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Дым поднимается после удара ВСУ (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Дым поднимается после удара ВСУ (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Более сотни российских оккупантов ликвидированы в районе Соледара, сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 12 января, в Facebook.

Это произошло благодаря слаженной работе воинов Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков.

По данным Генштаба, скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы сил специальных операций ВСУ. На поражение врага была направлена артиллерия.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/877954143404811

Также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс Точка-У.

В результате этого подтверждено уничтожение более 100 оккупантов.

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

https://www.youtube.com/watch?v=_Hxj6fzSseg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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