Запоздавший шаг. Бутусов раскрыл причину потери Соледара

6 февраля, 15:13
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Украинские военные у Соледара, 23 января (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные у Соледара, 23 января (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV раскрыл причину потери Украиной Соледара.

В эфире Radio NV Бутусов отметил, что причины потери Соледара комплексные и далеко не все из них можно обсуждать публично.

https://www.youtube.com/watch?v=eYzjUoHzY4g

«Угроза обострения обстановки в Соледаре была известна с самого начала. С середины декабря было ясно, что там назревает острый кризис. Но вместо своевременного реагирования, к сожалению, у нас были ожидания какого-то чуда, не было вовремя принятых решений. Резервы пошли уже в последний момент, когда, честно говоря, оборона была прорвана», — заявил журналист.

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Посля месяца ожесточенных боев украинские военные отошли из Соледара (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) «Грамотно и правильно». Офицер Армии обороны Израиля дал оценку решению украинского командования вывести подразделения ВСУ из Соледара

Он подчеркнул, что в таком случае речь не идет о слаженности, а происходит «тушение пожара».

«Подразделения подходят друг за другом, не успевая установить связь, взаимодействие, подготовить позиции. Конечно, ни к чему хорошему на войне такие поспешные, не запланированные действия не приводят», — описал ситуацию в Соледаре Бутусов.

Журналист связал ее с тем, что украинское высшее военное руководство до сих пор не отказалось от вынужденной стратегии одного дня, которая заключается в том, чтобы «продержаться до вечера», и в длительной войне на истощение не работает.

25 января официально объявили об уходе украинских сил из Соледара. Ожесточенные бои за город продолжались с начала месяца.

Силы обороны отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу – выровняв линию фронта и не позволив российским войскам выйти в тыл.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона, что во время боев за Соледар в Донецкой области российские оккупационные войска потеряли столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Соледар Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Война России против Украины радио NV бои за Соледар

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