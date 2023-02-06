Запоздавший шаг. Бутусов раскрыл причину потери Соледара 6 февраля, 15:13 Украинские военные у Соледара, 23 января (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV раскрыл причину потери Украиной Соледара.

В эфире Radio NV Бутусов отметил, что причины потери Соледара комплексные и далеко не все из них можно обсуждать публично.

«Угроза обострения обстановки в Соледаре была известна с самого начала. С середины декабря было ясно, что там назревает острый кризис. Но вместо своевременного реагирования, к сожалению, у нас были ожидания какого-то чуда, не было вовремя принятых решений. Резервы пошли уже в последний момент, когда, честно говоря, оборона была прорвана», — заявил журналист.

Видео дня

Он подчеркнул, что в таком случае речь не идет о слаженности, а происходит «тушение пожара».

«Подразделения подходят друг за другом, не успевая установить связь, взаимодействие, подготовить позиции. Конечно, ни к чему хорошему на войне такие поспешные, не запланированные действия не приводят», — описал ситуацию в Соледаре Бутусов.

Журналист связал ее с тем, что украинское высшее военное руководство до сих пор не отказалось от вынужденной стратегии одного дня, которая заключается в том, чтобы «продержаться до вечера», и в длительной войне на истощение не работает.

25 января официально объявили об уходе украинских сил из Соледара. Ожесточенные бои за город продолжались с начала месяца.

Силы обороны отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу – выровняв линию фронта и не позволив российским войскам выйти в тыл.