Какие проблемы создаст захват врагом Соледара — лидер движения Гонор

11 января, 16:15
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Украинский военный в Соледаре, 9 января (Фото:Press Service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Украинский военный в Соледаре, 9 января (Фото:Press Service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Лидер движения Гонор Сергей Филимонов в интервью Радио NV рассказал, какие проблемы для Украины создаст захват врагом Соледара.

«Для Бахмута это, конечно, создаст дополнительные проблемы. Но гораздо большей проблемой будет связь с Северском. Северск, Белогоровка, Серебрянка, Григоровка – вот это направление может быть отрезано за счет того, что они возьмут под огневой контроль трассу и поставки в эти населенные пункты будут затруднены», – пояснил Филимонов Радио NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=3EibWVfykdI

По его словам, это сломает плацдарм ВСУ для освобождения Лисичанска.

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В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

По состоянию на средину дня 11 января в Соледаре продолжаются тяжелые бои на фоне серьезных морозов. Ситуация остается сложной, однако ее контролируют ВСУ, «идет работа над принятием управленческих боевых решений», сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

И находящийся в Соледаре журналист Юрий Бутусов и аналитики Института изучения войны в своей новой сводке опровергли многочисленные сообщения российских Телеграм-каналов и пропагандистских СМИ о якобы захвате или окружении Соледара.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что командование Сил обороны приняло решение усилить участок фронта в районе Соледара, перебросив туда дополнительные силы и средства.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Соледар Война в Украине Российско-украинская война Олег Филимонов Война России против Украины радио NV

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