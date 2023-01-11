Как и почему Россия пытается захватить Соледар — рассказывает офицер ВСУ 11 января, 15:33 Дым над Соледаром, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец, который сейчас неподалеку от Соледара, рассказал NV, как и почему Россия пытается захватить этот населенный пункт.

«Враг перебросил туда элитные подразделения Вагнера и десантно-штурмовых войск. Там не зафиксированы так называемые мобилизованные. Цель состоит в том, чтобы любой ценой взять Соледар», — сказал Березовец в интервью NV.

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По его словам, убедившись, что не смогут захватить Бахмут, россияне решили взять Соледар, «так как взятие Соледара отрезает трассу на Бахмут из Славянска и перерезает часть коммуникаций».

«Они учли свой негативный опыт штурма в городской конгломерации и сейчас переключились в первую очередь на окружение города. То есть сейчас их основные усилия сосредоточены на том, чтобы окружить город Соледар с севера и с юга и взять в оперативное окружение 10-ю горно-штурмовую бригаду и 46-ю бригаду ДШВ, которые сейчас находятся там с декабря», — рассказал офицер ВСУ.

Ситуация в Соледаре сложная, но контролируемая — командир аэроразведки показывает город



По словам Березовца, штурм длится уже 10 дней и враг атакует малыми группами — преимущественно по восемь человек.

«Это „вагнеровцы“, которые несут на себе максимум БК, несут переносные РПО Шмель. Если первая группа погибает, они оставляют их за собой, возле отметки, которую, как правило, вешают из белой ткани. Это ориентир для следующей группы вагнеровцев, которые следуют за ними. Идут волнами. За день совершают десятки атакующих действий», — описал он тактику врага.

По словам офицера ВСУ, вагнеровцы и российские десантники действуют рассредоточенно и совместно с артиллерией.

«В составе каждой штурмовой группы „вагнеровцев“ находится оператор дронов, наводящий на украинские позиции российские минометы — и 82, и 120 мм. Там идут стрелковые бои прямые на расстоянии 10−30 метров. Штурмовые действия совершаются постоянно и днем и ночью. Но украинские десантники держатся, хотя ситуация сложная. Враг пытается перерезать ключевую трассу, которая идет на Славянск», — добавил Березовец.

Также он отметил, что в Соледар россиянам легче зайти, чем в Бахмут, а его захват «позволит им зайти в тыл украинских позиций, вырваться на оперативное пространство к их бронетехнике, зайти с севера уже на Бахмут и окружить нашу группировку, которая находится там».

«То есть сам Бахмут захватить не удалось, поэтому они пытаются через Соледар сейчас дорваться и окружить всю группировку на Бахмуте, а также им открывается прямая дорога на Славянск. Соледар имеет большое значение, сам по себе город, потому что он дает прямой выход к российской бронетехнике, там и большие трассы открываются к ним, и возможность оперативного выхода. Хотя надо сказать, что бронетехника в наступлении на Соледар не используется, исключительно легкие штурмовые отряды», — уточнил офицер ВСУ.

Березовец также сказал, что если россияне захватят Соледар, они смогут снова оказывать давление на Харьковскую область.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

По состоянию на середину дня 11 января в Соледаре продолжаются тяжелые бои на фоне серьезных морозов. Ситуация остается сложной, однако ее контролируют ВСУ, «идет работа над принятием управленческих боевых решений», сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

И находящийся в Соледаре журналист Юрий Бутусов и аналитики Института изучения войны в своей новой сводке опровергли многочисленные сообщения российских Телеграм-каналов и пропагандистских СМИ о якобы захвате или окружении Соледара.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что командование Сил обороны приняло решение усилить участок фронта в районе Соледара, перебросив туда дополнительные силы и средства.

