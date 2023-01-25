«Грамотно и правильно». Игаль Левин дал оценку решению украинского командования вывести подразделения ВСУ из Соледара 25 января, 19:47 Эксклюзив NV Посля месяца ожесточенных боев украинские военные отошли из Соледара (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин называет Соледар «мясорубкой для врага» и признается, что в том противостоянии не понимает цели захватчиков.



После того, как из официальных источников стало известно, что украинские военные покинули Соледар, бои за который шли более месяца, NV обратился к военному аналитику и офицеру Армии обороны Израиля Игалю Левину с просьбой прокомментировать это событие.

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«Как и следовало ожидать, никакого развала фронта или глубокого прорыва со стороны россиян не произошло. Генштаб Украины отвел части из города, сохранив людей, снова выбирая между землей и руинами и живой силой, наше командование решило сохранить живую силу. Это грамотно и правильно.

Бойцы были отведены на новые позиции, где продолжат дальше держать фронт. Не стоит забывать, что Соледар уже был руинами, там никто не жил фактически. От десятитысячного населения, которое там было когда-то до полномасштабного вторжения, почти никого не осталось. Поэтому просто удерживать разрушенные здания и шахты, теряя наших бойцов, смысла не было.

Бои за Соледар были тяжелыми, это была мясорубка для врага. По разным оценкам, там погибли тысячи вагнеровцев.

Сложно сказать, какую цель преследовал Пригожин и вообще российское командование конкретно на этом направлении. Или это окружение города Бахмут, поскольку Соледар был его северным флангом, или это была попытка Пригожина хоть какую-то победу нарисовать и показать хоть что-нибудь. Так или иначе, это оказалось просто мясорубкой, где они положили свои штурмовые части, в итоге ничего не получив. Несколько километров и развалины.

Сопротивление продолжается, фронт остается стабильным, Генштаб продолжит реализовывать свои планы по активной обороне, как на этом участке, так и на востоке в целом и на юге Украины".