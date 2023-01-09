Соледар фактически разрушен, оккупанты перебросили туда самых подготовленных «вагнеровцев» — спикер ВСУ 9 января, 16:22 Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации на самом горячем участке фронта — Бахмутском направлении, в частности, в районе Соледара.

В эфире телемарафона в понедельник, 9 января, спикер сообщил, что за сутки на Бахмутском направлении зафиксировали 281 вражеский обстрел украинских позиций и инфраструктуры, 43 боестолкновения. Оккупанты потеряли 107 человек убитыми и 123 ранеными.

Видео дня

По словам Череватого, противник сконцентрировал там свои самые боеспособные подразделения, в частности, подготовленных боевиков ЧВК Вагнер, которых набирали как спецназначенцев для миссий в Сирии, Ливии и других точках.



«У них существенная военная или специальная подготовка в таких подразделениях как ФСБ, МВД, спецназ ГРУ минобороны России. Потому что если раньше для таких накатов и массовых атак они использовали в основном бывших заключенных, то именно на Соледаре они собрали самую профессиональную часть, которую используют для прорыва нашей обороны», — сказал он.



Череватый уточнил, что Соледар давно остается одной из горячих точек Бахмутского фронта, но в предыдущие месяцы российские оккупанты пытались найти слабое место и прорвать оборону защитников Украины по всем населенным пунктам, в том числе Соледару: «Сейчас им просто удалось сконцентрировать там [в районе Соледара] больше своих подразделений и системнее давить на нашу оборону, что требует от нас соответствующих решений, кризисного военного менеджмента».

Спикер подтвердил, что Соледар фактически разрушен, но там до сих пор остается часть людей.

"…ОВА, все социальные службы максимально призывали людей покинуть зону боевых действий, организовывали конвои, чтобы это сделать. Однако есть часть людей, особенно старшего поколения, у которых большой страх перемен, покинуть свое жилье, переехать в другую незнакомую местность. С ними проводится работа, но не всегда все соглашаются", — добавил он.

8 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в Соледаре сейчас "очень тяжело", но на некоторых участках восточного фронта украинские силы постепенно продвигаются вперед.

Накануне Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

Упомянув о визите Сырского в Соледар, президент Владимир Зеленский вечером 8 января рассказал, что командование Сил обороны приняло решение усилить этот участок фронта, перебросив туда дополнительные силы и средства для удержания позиций и усиления огня по оккупантам.