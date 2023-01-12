США не подтверждают информацию о захвате Соледара россиянами — Остин

12 января, 04:34
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Соледар Донецкой области не находится под контролем россиян. В городе продолжаются ожесточенные бои.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Вашингтоне.

«Позвольте мне начать с вопроса о Соледаре и достался ли он россиянам. Пока мы не можем подтвердить эту информацию», — отметил чиновник.

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Остин указал, что в городе идут очень динамичные бои, а контроль над районами переходит от одних к другим в условиях жесткой борьбы.

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Соледар Пентагон Война на Донбассе Война в Украине Ллойд Остин Война России против Украины

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