США не подтверждают информацию о захвате Соледара россиянами — Остин 12 января, 04:34 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Соледар Донецкой области не находится под контролем россиян. В городе продолжаются ожесточенные бои.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Вашингтоне.



«Позвольте мне начать с вопроса о Соледаре и достался ли он россиянам. Пока мы не можем подтвердить эту информацию», — отметил чиновник.

Видео дня

Остин указал, что в городе идут очень динамичные бои, а контроль над районами переходит от одних к другим в условиях жесткой борьбы.

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.